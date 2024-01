Megnyugtató hír is van az egyesület háza táján, ugyanis azzal, hogy megszűnt a Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége (HVDSZ), az alapszabály szerint a tagegyesületek között fel kell osztani a maradék vagyont. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület már megkapta az értesítést, hogy nagy valószínűséggel ezt az év első félévében megkapják. Somfai Rezső elnök szerint ez talán elegendő lesz arra, hogy anyagilag biztonságosabb helyzetben érezzék magukat. Azonban ez messze nem elegendő, hogy a 24 százalékos inflációt kompenzálja, így az egyesületnek valahonnan elő kell teremtenie a különbözetet.

Éppen ezért a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület 2024. évtől „kompenzációs díjat” vezetett be, amivel kapcsolatban természetesen a tagság részéről több kérdés is felmerült az érintettektől. Somfai Rezső elmondta, az éves elnökségi értekezleten az egyesület vezetése áttekintette a költségvetést, és a bevételek elemzése során az derült ki, hogy a 187 csónakhely bérlettel rendelkező tulajdonos közül mindössze 78-an vásároltak éves területi engedélyt az egyesület saját vízterületére, a Kikötői-öbölbe és a Felső-öbölbe, ebből következően 104 csónaktulajdonos nem váltott ki területi engedélyt.

Az elnök elmondta, az egyesület felelős halgazdálkodóként igyekszik kiszolgálni a horgászok igényeit, és ez magas költségekkel jár. Finanszíroznia kell például a haltelepítéseket, a halőrzést, az alkalmazotti béreket – amelyeket legalább az infláció mértékében emelni is kell –, az ugyancsak növekvő közüzemi számlákat, és az egyéb fenntartási költségeket, fejlesztéseket (a tanyaépület előtti előkert és a gépkocsi parkoló szilárd burkolattal való ellátása) is. Ezen költségek a 2023-as év során az infláció mértékében, vagy afeletti mértékben emelkedtek, ezért az egyesület felelősen nem hunyhat szemet semmilyen bevételkiesés felett. Márpedig kalkulációjuk szerint a meg nem vásárolt területi engedélyek miatt a több mint 3,4 millió forint bevételtől esne el az egyesület. A költségek jelentősen megnőttek, hogy csak egyet említsünk, 2023-ban kilogrammonként 1800 forintos halárakkal kellett kalkulálniuk, és nem tudni, idén ez mennyi lesz, pedig ebben az évben 5 mázsával emelni szeretnék a haltelepítés éves kvótáját.

Fotó: Laczkó Izabella

A kieső bevétel kiegyenlítésére egyszerű megoldásnak látszana, hogy a csónaktárolási díjat az infláció mértékével, vagyis 24 százalékkal megemeljék, miután a bevételkiesés is a csónakosok között keletkezik. Ebben az esetben viszont az kieső bevételt azokkal is megfizettetnék, akik váltanak horgászengedélyt a saját vízterületre is, nem csak a nagy Dunára, ezzel hozzájárulva az egyesület fenntartási költségeihez. Velük szemben ez nem lenne etikus eljárás. Mindezek miatt döntött úgy az elnökség, hogy azok számára, akik nem váltanak éves területi engedélyt, egy kompenzációs díjat vezetnek be, ami részben pótolja a kiesett bevételeket. Mindezt ellensúlyozandó a 2024. évi csónaktárolási díjakat csak az inflációnál jelentősen kisebb mértékben, csupán 14 százalékkal emelik meg, miközben biztosítják a saját vízterületen lévő horgászást is.

Az egyesület elnökségének a kompenzációs díjjal az a nem titkolt szándéka, hogy a saját területi engedéllyel nem rendelkezőket csábítsa a kezelésükben lévő vízterületekre, így a területi jegy megvásárlása (ami csak elenyésző mértékben emelkedett) esetén természetesen a kompenzációs díjat nem számolják fel.