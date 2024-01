Februárban is folytatódik a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett színházjárat, a következő megálló pedig a budapesti Vígszínház, ahol a Pinokkió című előadást tekinthetik meg a résztvevők. A végállomásig a busz több helyen is megáll, így a fel- és leszállásra Dunaújvárosban, Rácalmáson, Kulcson és Adonyban is lehetőség nyílik. A 2024. február 24-ei előadásra a művelődési házban, nyitvatartási időben vásárolhatnak jegyet az érdeklődők, jegyet foglalni pedig a 06 25 440 456-os telefonszámon lehet.