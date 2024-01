A piac forgalmát meghatározza a tetőszerkezet felújítása, ami miatt a standok egyharmadát a kivitelezők elzárták a forgalomtól.

Hogyan haladnak a munkálatok, és mikorra várható a befejezése? Ez a kérdés sokakat foglalkoztat a rendszeresen piacra látogatok közül. Válaszokat a kérdésekre Czizmadiáné Palló Ágnes piac és vásár koordinátortól kaptunk.

- Három részletben folynak a munkálatok. A standok közötti átjáróknál történnek a lezárások. A munkálatok első részével jövő hét elejére végeznek a szakemberek. A beruházás befejezését október közepe-végére ígéri a kivitelező. A tetőszerkezet lemezborítását cserélik ki erősített lemezekre, a csatornákat is megjavítják, megszűnnek majd a beázások. A kereskedők egyébként örülnek a felújításnak. Velük egyeztetve kezdődtek el a munkálatok januárban, és fejeződik be februárban. Ugyanis ebben az időszakban a legkisebb a forgalom a piacon - tudtuk meg a koordinátortól.

Hogy a piaci forgalom télvíz idején nem túl nagy, azt a pénteki piaci körképünk alkalmával is tapasztalhattuk. Kevés árus, kevés a vevő. A zöldségesek közül ilyenkor sokan nem pakolnak ki, mivel féltik az árujukat a megfagyástól. Viszont komoly sorok alakultak ki a savanyúságos standoknál. Talán mindenki a rengeteg C-vitamint tartalmazó savanyított káposztában utazik?