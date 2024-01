Szombat délelőtt a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező diákok – a legtöbben életükben először – álltak komoly vizsgahelyzet elé.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ahogy korábban már olvashattak róla Dunaújvárosban két középiskolában szervezték meg ezt az írásbelit. Az egyik a Széchenyi István Gimnázium, ahol az előzetes információk szerint kétszázhúsz nyolcadikos diák, valamint hatvanhárom negyedik osztályos tanuló (ők a hat évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkeztek) írta a feladatsorokat. Míg a Pannon Oktatási Központban összesen közel kétszáz fiatal vizsgázott.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A POK nevelési igazgatóhelyettese, Baráth Gyula elmondta, hogy az intézmény megköveteli a leendő diákoktól a központi írásbeli vizsgát, amely jelentős mértékben, ötven százalékban befolyásolja a felvételi eljárás eredményét. Az igazgatóhelyettes arról is beszámolt, hogy az idei jelentkezések száma az oktatási központba rekordmértékű, a tavalyi felvételizők számának mintegy kétszerese. Általánosan a szombati napot a nagy izgalom jellemezte. De az is jól látható volt, hogy a legtöbb esetben a szülők jobban izgultak, mint maguk a gyerekek. A POK-ban felvételizőknek az iskola munkatársain kívül egyenruhába öltözött diákok is segítettek eligazodni. Egyébként azok a felvételizők, akik a január 20-i vizsgán alapos indokkal nem tudtak részt venni, a január 30-i pótló írásbelin vizsgázhatnak.