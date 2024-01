Egy régiós segítséggel jelentkeztek

Lipták Tamás a Málta helyi Támogató Szolgálatának vezetője így foglalta össze az eseményt:

- A Dél Dunántúli Régió központi raktárából több raklapnyi bébi ételt, nasit és ivóleveket kaptunk. Úgy gondoltuk, hogy ezeket igyekezünk a környező településekre irányítani. Úgy látom, hogy a megszólított települések polgármesterei örömmel fogadták el a fölajánlásunkat és haladéktalanul fogják továbbítani a rászorulóknak. Ezeknek az értéke több tízezer forintot tesz ki.

Új elem az adakozásban

Jákli Viktor a Málta helyi önkéntes csoportjának vezetője a kollégáival együtt vett részt az akcióban:

- Ezen a délutánon különleges vendégeket fogadtunk. A mi részünkről a Katolikus Karitász jeles emberei érkeztek Nagydorogról, Paksról és Tolnáról, hogy magukkal vigyék a Málta ajándékait az ott élő rászoruló családok részére.

Jákli Viktor

Fotó: Balogh Tamás

Egy másik csoport, a helyi felnőtt rászorulók is felkerestek bennünket, ők az Aldi által fölajánlott élelmiszer adományból kaptak csomagokat. Ez az áruház a lejárathoz közeli, de még biztonsággal fogyasztható, tartós élelmiszereket, pékárút. zöldség- és gyümölcsféléket juttat nekünk, amiket kedd és péntek 14.30-kor osztunk ki.

A velünk kapcsolatban álló rászorulókat előbb egy induló csomaggal láttuk el, és megpróbáljuk őket ezekre az időpontokra idehívni, hogy ezekkel az adományokkal is könnyebbé tegyük az életüket. Örülünk, hogy ily módon is segíthetünk.

Útra készen

Fotó: Balogh Tamás

Nagy empátiával képviselik a rászorultjaikat

Baksa Ferenc Madocsa polgármestere

- Most kaptuk meg az ajándékokat, de már meg is van a helye a kis csomagoknak. A védőnőnket és az óvoda alkalmazottait is felkértem, hogy találják meg azokat, akik leginkább rászorulnak. Szerencsére sok gyermek születik a falunkban, de sajnos vannak közöttük rászorulók is. Azt gondolom, ha az utóbbiak elé kerülnek, akkor mindnyájan elégedettek leszünk. Most, amilyen anyagi helyzet elé néz minden magyar család, ezek a kis csomagok a legjobbkor érkeztek.

Baranya István, Bölcske polgármestere

Fotó: Balogh Tamás

Baranya István Bölcske polgármestere

- Azt gondolom, hogy egy ilyen fölajánlás, ami Lipták Tamás közvetítésével a máltától érkezik, minden településnek jókor jön. Bölcskén és gondolom máshol is vannak olyan családok, akik az átlagostól kevesebb jövedelemből élnek meg. Biztos vagyok benne, hogy így január végén, amikor már kifogy a kasszájuk, jól jön nekik egy kis segítség, még ebben a formában is.

Nem kellett kapkodnunk, hogy megtaláljuk az érintetteket: a védőnő, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat figyelemmel kíséri az összes kisgyermekes családot. Ezen kívül is folyamatosan vannak élelmiszerosztások a településünkön, amik a teljes népességet érintik.

Minél előbb kifogjuk osztani a kapott élelmiszereket.

Husvéth Imre, Alsószentiván polgármestere

- Örömmel fogadtuk el a Máltai Szeretetszolgálat ajándékát, és köszönjük Lipták Tamásnak, hogy gondolt ránk is, illetve a mi rászorulóinkra. Természetesen örömmel elfogadtuk és én magam jöttem érte. Remélhetőleg már a hétvégén ki is tudom osztani. Nem tartom egy nagydolognak, fölösleges lenne ücsörögni rajta, hiszen, ha már megkaptuk, minél előbb kerüljön az érintettek asztalára.

Husvéth Imre, Alsószentiván polgármestere

Fotó: Balogh Tamás

Márkli János Kisapostag alpolgármestere

- Kellemes meglepetés volt, hogy Lipták Tamás ránk is gondolt ennél az adományozásnál. Szép, rendezett település a miénk, talán sokan nem is gondolnák, hogy nálunk is élnek olyanok, akik segítségre szorulnak.

Lipták Tamás (b) és Márkli János Kisapostag alpolgármestere (j)

Fotó: Balogh Tamás

Sajnos nincs rá akkora anyagi erőnk, hogy gondnélküli életet tudjunk nekik biztosítani, de szeretnénk, hogy visszakapcsolódhassanak a normális életbe. Nem kampányszerűen végezzük ezt a tevékenységünket, folyamatosan figyelünk rájuk, hogy ha nagy a baj megtehessük, amit lehet.

Most a kisgyermekeseknek való adományt kaptunk, jó helyre fog kerülni. Kis település a miénk, mindenkit személyesen ismerek, nem kell segítség, hogy az otthonukban felkeressük az érintetteket. Igyekezünk, hogy minél előbb hozzájuthassanak.