A Liberty Dunaújváros vezetői, Fábián Gergely államtitkár és az Audi Hungaria Zrt. képviselői, a bemutatkozó megbeszélést követően megtekinthették a vasmű meleghengerművét.

A Liberty Dunaújváros és az Audi Hungária vezető képviselői Fábián Gergellyel (b3) a horganyzó gyáregység épülete előtt

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ajay Aggarwal, a Liberty Steel Group európai elnöke a látogatás kapcsán elmondta:

„Örömmel üdvözöljük a kormány és az Audi Hungaria Dintner úr vezette képviselőit Dunaújvárosban, úgy gondoljuk, hogy a szélesebb körű együttműködésben mindannyiunk számára nagy lehetőség rejlik. A Liberty Steel Group eddig is sikeres volt az autóiparnak szánt kiváló minőségű, speciális termékek gyártásában. Az Audi Hungaria megismerhette ambiciózus dekarbonizációs terveinket is.

Hiszünk abban, hogy a Liberty dunaújvárosi acélműve az autóipar zöld forradalmának középpontjában állhat, amely a járművek károsanyag-kibocsátásának még nagyobb mértékű csökkentését fogja eredményezni. Örömmel várjuk, hogy a jövőben is folytathassuk a tárgyalásokat az Audival.”

Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke január 17-én kiadott közleményükben értékelte a vállalatcsoport 2023-as üzleti évét, ebből idézünk: „A 2023-as jubileumi évünket rekorddarabszámok jellemezték a járműgyártásban, az exkluzívszéria karosszériaelemek gyártásában és az elektromos hajtások gyártásában. Szeretném ezt a kiemelkedő teljesítményt megköszönni a munkatársaknak. Így magabiztosan és eltökélten haladunk tovább a transzformáció útján.”

Rahul Yenurkar, a Liberty Dunaújváros üzemeltetésért felelős ügyvezető igazgatója(b), Alfons Dintnert az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke és Ashok Patil, a Liberty Steel Group európai pénzügyi igazgatója

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az Audi Hungaria továbbra is a világ legnagyobb motorgyára: 2023-ban összesen 1 660 425 motort készítettek Győrben, melyből már 114 058 elektromos hajtás volt.

Mint ismeretes a Liberty Steel a hatékonyabb működéshez igazítja a dunaújvárosi vállalatot. Az optimalizálási program része az indokolatlan működési költségek csökkentése, amelynek következtében a vállalat kevesebb külső szolgáltatást vesz igénybe. Az optimális termékösszetételt úgy alakítják ki, hogy a termelési ütemterveket a várható piaci kereslethez igazítják.