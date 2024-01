A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk gyökereinknek és továbbadjuk a múltunkat idéző szellemi értékeinket. Ebből az alkalmából a kulcsi könyvtár szervezésében előadást szerveztek a polgármesteri hivatal dísztermében. 2024. január 19-én 10 órakor Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója adott elő II. János Pál pápa élete és munkássága témában. Az esemény díjtalan volt. A Fekete István Általános Iskola diákjain kívül minden érdeklődőt szeretettel fogadtak a szervezők.

A kulcsi polgármesteri hivatal díszterében nagy volt az érdeklődés a múzeum igazgató előadása iránt

Fotó: Rizmayer János

II. János Pál az egyik legkarizmatikusabb pápája volt a római katolikus egyháznak. Lengyelországban nevelkedett, tíz nyelven beszélt és figyelte a világ eseményeit – mondta el Farkas Lajos.

II. János Pál alakja azért is különleges, mert ő volt az első nem olasz pápa, sőt az első szláv pápa. Szintén elsőként vette fel a kapcsolatot a katolikus egyház fejeként a zsidó és az iszlám vallással is. Deklarált álláspontja szerint ugyanis a zsidókérdést nem is kerülhette ki, mivel a római katolikus vallás a zsidó valláson alapszik, hiszen Jézus Krisztus is zsidó volt.

Farka Lajos élményszerű előadása a katolikus egyház legkarizmatikusabb pápájáról szólt

Fotó: Rizmayer János

Élete során sose felejtette el lengyelségét. Ezzel összefüggésben a Szovjetunió által irányított szocialista államokban, a kommunista titkosszolgálat merényletet is követett el ellene, amit túlélt és nagyságát bizonyítja, hogy a merénylőjét a börtönében meglátogatta, és megbocsátott neki. Életében és halála után is nagy tisztelet övezte, ezért emléknapját október 22-én tartják – hangzott el Farkas Lajos ismertetőjében Kulcson.