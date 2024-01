Kemény sorozatba csap bele a Kohász szombaton, hiszen másfél hét alatt mindhárom Bajnokok Ligája szereplő csapatunkkal megmérkőzik hazai pályán. A bajnokságban a Győrt és a Fradit fogadják, közte pedig még a Debrecent a Magyar Kupa negyeddöntőjében. Nem semmi kihívás, de teher alatt nő a pálma – mint szokták volt mondani.

A csapat új edzőpárosa, dr. Paic Róbert és Virág Roland is először meccsel a nagynevű ellenfelekkel, ám mint utóbbi lapunk érdeklődésére elmondta: ugyanúgy készül erre a szombati találkozóra is, mint a többire.

Magyarul nincs benne nagyobb drukk, vagy másabb érzés, mert világsztárokat felvonultató riválissal szemben kell helytállniuk.

A szakvezetők az elmúlt meccseken is próbálták megadni mindenkinek a lehetőséget, és az jó, hogy szépen megoszlottak a gólok a játékosok között, azonban pont legutóbb Budaörsön hiányzott valaki, aki a végjátékban a vállára vegye a csapatot.

Virág Roland és dr. Paic Róbert

Fotó: Laczkó Izabella

– Számomra az első, hogy a csapat fejlődjön, többször említettük a védekezést, elsősorban ebben. Most olyan időszak jön, hogy három BL-együttes ellen játszunk, ezeket a meccseket gyakorlásra és a hibák kijavítására fordítjuk. Nincs annál jobb lehetőség, amikor ezt a legjobbak ellen tehetjük meg.

Az várható, hogy fokozott lesz az érdeklődés, de reméljük, nem csak a Győr játékára lesznek kíváncsiak ennyien, hanem leginkább a miénkre. Egy ilyen klasszis csapat ellen, amikor nehéz pillanatok jönnek, szükség van a drukkerek támogatására.

– Az nagyon örömteli, hogy a Kisvárda ellen is már igen sokan voltak, a Red Alert pedig kitett magáért. Most is számítunk rájuk – fogalmazott.

A Kohásznál nyilván tisztában vannak az erőviszonyokkal, azonban vannak céljaik. Megpróbálnak minél szorosabb és jó meccset játszani, persze, ehhez maximumot kell nyújtani. Virág Roland újra kiemelte, az a legfontosabb, hogy meccsről meccsre fejlődjenek.

Miután a bajnokságban második Győr lépéshátrányban van az éllovas Fradival szemben, sőt, a harmadik, egy meccsel kevesebbet játszó Mosonmagyaróvárnak is ugyanannyi pontja van, az biztos, hogy ők minden bajnokin ezer százalékon fognak pörögni. Egyetlen botlás sem fér bele nekik.

– Arra számíthatunk, hogy nagyon gyors iramot fog diktálni a Győr, mi ezt igyekszünk lassítani, amennyire tudjuk. Ugyanakkor nekünk is fontos, hogy a számunkra kiemelt találkozókon tempót tudjuk menni, így bizonyos szakaszokban lehet megpróbálunk lépést tartani ebben velük, de nem szabad, hogy elszaladjon velünk a ló.

Lányokról lévén szó, az önbizalom van amikor ingadozik, de úgy érzem, most a csapat jó úton halad, sok dologban előre léptünk, és egy Győr ellen sem fogunk berezelve felmenni a pályára. Azt gondolom, a hozzáállással nem lesz probléma

– jegyezte meg Virág Roland.

Arra a kérdésre, a meccs végén mivel lenne elégedett, nevetve mondta, ha nyernének. Olyan típus, hogy csak a sikerben gondolkodik.

Viccet félretéve, annak örülnék, ha felszabadult, az előre megbeszélt dolgok tudatos játékát látnám.

– Ami az eredményben is megmutatkozik. Most számszerű dolgokat ne kérjen, főleg, hogy a mai kézilabdában van, hogy a tíz gól különbség sem sok, de persze azt szeretnénk, ha a két fél között minél kisebb lenne – tette hozzá.

Az előző meccsen az egyik házi gólgyáros, Krupják-Molnár Beatrix nem tudott játszani, valószínűleg ma sem számíthatnak rá. A többiek viszont felépültek.

A 13. forduló további párosítása: NEKA- Vác, Békéscsaba - Budaörs, MTK - Kozármisleny, Vasas - Alba Fehérvár, DVSC - Ferencváros.

A bajnokság állása