Valóban ki volt éhezve a közönség erre a mérkőzésre, hiszen négy hónap elteltével láthatták újra a dunaújvárosi sportcsarnokban játszani kedvenceiket. Így régen látott számban érkeztek a drukkerek a szomorkás, esős idő ellenére, és a B-közép is, akik a megfelelő hangolás után az első másodperctől az utolsóig végig énekelve, dobolva és zászlókat lengetve buzdították a Kohászt. A csapatból hiányzott Arany Rebeka és Horváth Petra, a szintén korábban megsérülő Lakatos Petra már bekerült a keretbe, de végül nem lépett pályára.

DKKA- Békéscsaba 31-27 (14-11) Dunaújváros, 500 néző. Vezette: Kovács-Sebők, Vastag-Réti. Wéninger – Agócs 3, Trawczynska 6 (2), Szalai 3, Nick 1, Kopecz 4 (1), Krupják-Molnár 3. Csere: Oguntoye, Bartók (kapusok), Moreno, Paróczy 2, Lakatos, Sallai 2, Bouti 1, Csáki 3, Gajdos 3. Vezetőedző: dr. Paic Róbert. Békéscsaba: Pásztor - Lanistanin 3, Aranyi, Gyimesi 5 (3), Bencsik 6, Török 4, Szondi 2. Csere: Madera-Domokos, Szabó (kapusok), Horváth G. 1, Jovicevic, Csáki L., Sándor, Mayer 2, Kukely 1, Termány 3. Vezetőedző: Rácz Sándor. Hétméteresek: 3/3, illetve 4/3. Kiállítások: 10, illetve 10 perc.

A hazai oldalon a kezdőbe került a novemberben szerződtetett Kopecz Barbara, a balátlövő pedig egyből góllal kezdett, s ugyan erre kapott kettőt a DKKA, de Krupják-Molnár triplája után a 9. percben már 5-3-ra a Kohász vezetett, majd Paróczy is meglőtte a magáét, ezért a vendégek időt kértek tíz perc után. Rácz Sándor szavai igencsak hatottak, mert pillanatok alatt eltüntette hátrányát a Békéscsaba, elég volt egy-egy elkapkodott lövés, vagy lépéshiba. Trawczynska blokkon megpattanó góljával megint a DKKA vezetett, majd Nick kapta az első hazai kiállítást, de ezt remek védekezéssel sikerült kapott találat nélkül lehozni, igaz, betalálni sem.

Aztán a kemény mag aktuális nótájában egy újvárosi találatról énekelt, s lehet, ezt már a lengyel légiós megtanulta magyarul, mert Trawczynska négy perces gólcsendre tett pontot, 8-6.

Paróczy Sára akcióban

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Amennyire beindultak a felek gólgyártás terén az elején, a következő tíz perc leginkább a hibákról, és a kimaradt lehetőségekről szólt, a 24. minutumban 10-8-nál tartottak a csapatok. A folytatásban is próbált tapadni a viharsarki alakulat a hazaiakra, így három gólos előnnyel mehetett pihenni a dunaújvárosi együttes.

A szünet után egyből labdaszerzés és Szalai lerohanás gólja nyitotta a játékrészt, s miután Wéninger "fölé nézett" egy csabai hétméterest, Kopecz következett, 16-11. Az ötgólos fór nem hatott megnyugtatólag, ugyanis Mayer duplázott, aztán a kimaradt hazai lehetőségek után kétszer is a kapufa mentett Wéninger helyett. Miután kicsit megakadt a csapat, a szakvezetés a 37. percben időt kért, aztán Agócs billentette ki a 16-13-as állást. Aztán megint jött pár elrontott támadás, és a 42. percre a szerb válogatottal a világbajnokságon szerepelt Lanistanin góljával megint megfelezte hátrányát a Békécsaba, 18-16.

A B-közép végig buzdította a csapatot

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ezt követően a védekezéssel nem sokat törődtek a felek, gólra gól volt a válasz, 21-19 a 46. percben. Bencsik kiállítását Gajdos használta ki, aztán Boutit állították ki, mert fejbe dobta Pásztort, akit le is kellett cserélni és ápolni. Ráadásul Sallait is kiküldték nem sokkal később, a szabálytalanságért kapott hetest Gyimesi belőtte, 22-20. Miután letelt a vendégek büntetése, egy percig kettős emberhátrányban volt a Kohász - nem sokáig, mert Szalai azonnal kiállíttatta Mayert a 48. percben. Gajdos keze nem remegett meg, Horváthé viszont igen, ziccerben a szélről kaput sem talált, ellenben Parócyzval, 24-20. A meccs hajrájában remekül működött a hazaiak védekezése, az időközben beállt Bartók több ziccert is védett, és jól működött a hét a hat elleni játék, azaz kapus nélkül szőtte támadásait a csapat. Az 55. percre Csáki beállította az addigi legnagyobb különbséget, 28-22, ám a Csaba még ekkor sem adta fel, Gyimesi hetese és Termány duplája után talán felcsillant a remény a részükre, de Bouti, Szalai és a házi gólkirály, Trawcynska tett róla, hogy a hazai együttes ünnepelhesse továbbjutását a Magyar Kupa ötödik körébe, a közönség megérdemelt vastapsa mellett.