Lehet, hogy hihetetlenül hangzik, de igaz. Miközben az igazi állatbarátok gyászolják szeretett kedvencük halálát, egyesek könyörtelenül azt mondják, hogy „ez csak egy állat”. Egyesek még arra is képesek, hogy ha útban van az állat rövid úton megszabaduljanak tőle. Egy ilyen hírről értesültünk a közelmúltban, amikor egy kölyök cicát sorsára hagytak Dunaújváros egyik legforgalmasabb kereszteződésében és ez a lélektelen tett egyenesen a babacica halálát okozta. Ennek kapcsán kérdeztük meg olvasóink véleményét.

Mit gondol a tragikus sorsú kiscicáról, aki miután kirakták egy közlekedési csomópontban, jéggé fagyott?

Várkonyi Zsolt

Várkonyi Zsolt: Kavarognak bennem az érzések. Egyrészről elítélem az extulajdonost. Hiszen egy végtelen kisállat nem tehet róla, hogy hova született, még esélyt sem kapott a túlélésre. Pedig valójában számtalan lehetőség lett volna, hogy életben maradhasson. Mindemellett elgondolkodtató milyen lelkületű lehet az az ember aki ilyesmire képes, vajon hogyan viszonyulhat az élet más dolgaihoz?

Szénégető Csaba és Wlad

Szénégető Csaba: Elsőként azt kell leszögeznem, hogy nem vagyok macskapárti. Mert a 14 éves kutyámat, Wladot nagyon idegesítik. De azért semmiképen nem bántanék egyet sem, pláne kölyök macskát nem. Wlad nálunk nemcsak egy házi kedvenc, hanem abszolút családtag, akit rendszeresen viszünk orvoshoz, mert daganatos megbetegedése után rendszeres kontrollra van szüksége. Nem csak a hidegben nincs kint, de a nyári melegben is a házban a légkondis szobában hűsöl. Egyébként azt hiszem, hogy aki állatokat bánt – akár közvetve, vagy közvetlenül- annál valami nagyon nincs rendben.

Kostyák Eszter

Kostyák Eszter: Nekünk öt cicánk, három kutyán van otthon. Minden állatunk ivartalanítva van, mert nem szeretnénk soha azon izgulni, hogy a nálunk született kisállatok vajon hova kerülnek. Nagyon szeretjük az állatainkat, a gyerekeim szinte testvérként tekintenek rájuk. El sem tudom képzelni, hogy valamelyiket a sorsára hagyjuk. Az elvesztésük is nagyon fájdalmas lenne, ezért vigyázunk rájuk. A cicák egy elkerített kennelből nem mehetnek ki, a kutyák közül kettő szabadon jöhet-mehet a bekerített telkünkön. De egy kicsi kifejezetten benti kutyus, őt termeténél fogva még a ragadozó madaraktól is félteni kell. Ugyanakkor rendszeresen esnek át a kedvenceink állatorvosi vizsgálaton is, hogy minél tovább lehessenek velünk.