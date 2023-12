A hónap két adventi kirándulással kezdődött. Az iskolások egy része Bécsbe utazott, hogy megtekintsék a város gyönyörű karácsonyi vásárát. Itt mintegy 90 diák járta be az osztrák fővárost, rengeteg maradandó élményt gyűjtve. Mindeközben a 9. E osztály is utazott, az úti céljuk pedig a gyönyörű Graz volt, ahol egy remek hétvégét tölthettek el.

Az ünnepi hangolódás folytatásaként a gimisek Mikulás napját is megünnepelték, majd karácsonyi csúnya pulcsis napot is tartottak. Az utolsó tanítási napokon is megannyi ünnepi programmal várták a tanulókat. Szerdán (december 20.) a kisgimisek karácsonyát tartották meg a tornateremben, amire a diákok szüleit is meghívták, majd délután az iskola aulájában karácsonyi koncertre várták az érdeklődőket, ahol felléptek a Széchenyi Gimnázium énekesei, hangszeresei.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az utolsó tanítási napon, azaz csütörtökön az iskola teljes közösségének, valamint a gimnázium nyugdíjba vonult, egykori munkatársainak szólt az iskolakarácsony. Az eseményen Kratzmajer Zoltán, a Széchenyi Gimnázium igazgatója köszöntötte a megjelenteket. A színvonalas műsor során az 5.c osztály lépett fel, valamint az iskola énekkara is dalra fakadt.