A választásra készülve, az első lépések közt október 19-én megalakult a Helyi Választási Bizottság, amelynek elnöke (továbbra is) dr. Hanák Tamás, tagjai dr. Kovács Zoltán és dr. Móricz Zoltán, póttagja pedig dr. Varga Balázs és Fejes László.

A Belügyminisztérium a törvényi előírásnak megfelelően már átadta a Nemzeti Választási Irodának a 2023. szeptember 1-jei állapotok szerinti lakosságszám-adatokat, amelyeket ezután megkaptak a helyi választási irodák vezetői – a mi esetünkben az ő személye dr. Molnár Attila jegyző.

A jegyző feladata többek közt, hogy a lakosságszám alapján meghatározza az egyéni választókerületek, illetve a képviselő-testület tagjainak számát. Ez már megtörtént, s mint az a határozatból kiderül, Dunaújváros lakosságát 40.506 főben rögzítették. Ez azt is jelenti, hogy a mandátumok száma nem változik: a törvény értelmében 50 ezer lakosig tíz egyéni választókerületi és négy kompenzációs listás mandátum lesz (plusz a polgármester, így marad tizenöt fős a dunaújvárosi közgyűlés).

További feladata a jegyzőnek, hogy a lakosságszám alapján létszámarányosan, földrajzi és egyéb adottságokat figyelembe véve megállapítsa a körzethatárokat (az 5 százalék feletti eltéréseket indokolni kell). Itt viszont változásokat eszközöltek a 2010 óta érvényben lévő beosztás tekintetében, s újrarajzolták a határokat - ez abból a szempontból is időszerűvé vált, hogy míg 2019-ben 37.701 választásra jogosult polgár volt városunkban, mára 35.282-re csökkent a számuk (ami majdnem kitenne egy teljes körzetet). A jegyzői tervezetet már véleményezte a Helyi Választási Bizottság is, és mindent rendben találtak (a jegyzői határozat ellen egyébként december 13-ig lehet bírósági felülvizsgálati kérvényt benyújtani).

Mint minden választás alkalmával, úgy bizonyára most is küldeni fogják majd időben a választási értesítőket a voksolásra jogosult állampolgároknak, amelyben leírják többek közt, hogy mely választókerülethez tartoznak, s hogy hol szavazhatnak, de a témában érdeklődők már most szemezgethetnek az új választókerületi beosztásról (utcákra lebontottan), hiszen közzétették azt az önkormányzat hivatalos honlapján.

Az új változatban másként osztották szét az egyes városrészi egységeket, átlagosan 3500 választópolgárral.

A Verebély út és környéke korábban a 8-as (kertvárosi) körzethez tartozott, most viszont a 9-eshez (Újtelep és a Béke egy része).

Ezidáig a 7-es számú választókerületet a Weiner körút és környéke (Ságvári városrész) jelentette: innentől kezdve a 7-es körzet a Béke városrész egyik kisebb területe lesz (érintve az Alkotás utcát, a Fáklya utcát, a Szabadság utcát 1-30. között, a Tavasz utca egy részét, a Március 15. teret). Ami eddig a 7-es körzet volt, az most már az 5-ös lesz.

A Technikum városrész továbbra is a 6-os körzetet jelenti, de például már nem fog elnyúlni a határa a Vasmű útig.

Másként szabták a körzethatárokat a Római városrészben is - ebben jómagam is érintett vagyok, mert míg a Római körút eleje eddig a 4-es körzethez tartozott, most már a 3-as körzethez.