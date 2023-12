A Magyar Közút fokozott óvatosságot kér az autósoktól 1 órája

Tényleg havat hoz a Mikulás, főként a dunántúli régió számíthat hóesésre

A meteorológiai előrejelzések alapján kedd estétől nyugat felől újra intenzív havazás kezdődhet, mely az egész dunántúli régiót, de főként a Balatontól északra fekvő területeket érinti majd, szerda estére pedig várhatóan a Duna-Tisza közét és néhány északi térséget is elérhet a havazás. A havazást megelőzően kedden napközben vegyes halmazállapotú csapadék, ónos eső is előfordulhat. A Magyar Közút továbbra is 0-24 órában, teljes kapacitással dolgozik, a szükséges előszórási munkákat is elvégzik majd, de a folyamatos havazás alatt időszakosan téliesebb útviszonyokra is számíthatnak a közlekedők. Utazás előtt a közlekedőknek érdemes lesz tájékozódni a www.utinform.hu oldalon az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről.

A legfrissebb előrejelzések alapján kedden napközben délnyugat felől érkezik a csapadékzóna, az Észak-Dunántúlon nagyobb területen van esély ónos esőre, majd a vegyes halmazállapotú csapadékot nyugat felől fokozatosan intenzív havazás váltja fel. A legtöbb friss hó Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegyében várható, de nem marad ki a szórásból Somogy, Baranya, Tolna, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád és Bács-Kiskun sem. A Magyar Közút már november 10-e óta folyamatosan végzi a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat a kezelésébe tartozó utakon, nem lesz ez másként a napokban sem, a hóeséssel érintett területeken teljes humán és gépi erőforrással avatkozik be a közútkezelő. A téli munkavégzéssel kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre részletes szakmai válaszokat a Közút weboldalán itt találhatnak az érdeklődők: https://kozut.hu/teli-uzemeltetessel-kapcsolatos-informaciok/. A szakemberek felhívják a teherautóval, vagyis a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművekkel közlekedők figyelmét, hogy közlekedésbiztonsági okok miatt időszakosan korlátozhatják a mozgásukat, ha azt az időjárási körülmények indokolják. Fel kell készülniük arra is, hogy egyes hegyvidéki szakaszokon, ahol nehezebben tudnak közlekedni az emelkedőkön időszakosan megállíthatják őket, hogy a baleseteket elkerüljék és a személyautó forgalmat fenntarthassák, így a közútkezelő munkagépei se vesztegeljenek a feltorlódott kocsisorokban. A környező országokban is lehetnek a nap folyamán korlátozások, a ki- vagy akár a belépő oldalon is. A társaság arra kéri a közlekedőket, hogy havazás idején vezessenek lassabban, figyelmesebben és körültekintőbben és utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról, forgalmi helyzetről a www.utinform.hu oldalon.

