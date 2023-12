A pálhalmai intézet most legutóbb arról számolt be, hogy a parancsnok a centrum egyik tagiskolájának, a Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola igazgatójával is aláírt egy megállapodást december 14-én. Mivel a technikumi és a szakképző iskolai osztályokban rendvédelmi tagozaton is tanulhatnak a fiatalok, így a megállapodás elsődleges célja az intézet és az iskola hosszútávú együttműködése a középfokú rendészeti- és közszolgálati ágazatba tartozó szakmák képzésének területén. A képzés megvalósítása során az iskola a közismereti és a szakmai elméleti képzést valósítja meg, míg az intézet szakmai együttműködő partnerként a szakirányú képzéshez szükséges támogatást biztosítja. Közös cél a rendészeti szakterület (azon belül is a büntetés-végrehajtás) iránt érdeklődő fiatalok számára egy stabil, hosszútávon művelhető hivatás, megélhetési lehetőség biztosítása, valamint a biztos jövőkép és karrierlehetőség bemutatása.