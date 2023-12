Forrás: Szent Pantaleon Kórház

Így volt ez idén is, és mint arról az egészségügyi intézményünk beszámolt, Szabóné Papp Krisztina angol tanárnő és Szigetfűné Papp Szilvia könyvtáros tanárnő vezetésével hat bánkis tanuló szorgoskodott a díszítésen. Rendszerint kézműves délutánokon és a könyvtárban készítik el előzetesen az ünnepi dekorelemeket a diákok, amiket aztán a gyermekosztályra hoznak el. Sőt, kedves ajándékokkal is meglepték az osztályon fekvő kis betegeket. A díszítő fiatalokat dr. Yousif Mahmood Abdulaziz osztályvezető főorvos és dr. Tamás Csaba Zsolt orvos fogadta, s köszönte meg az osztály nevében a bánkisok felajánlást, amelyet immáron nyolcadik alkalommal szerveztek meg.

A kórház munkatársai is készültek adventi díszítéssel, ezúttal rendhagyó kompozíciókat állítottak ki a főépület aulájában. A ruhaüzletek kirakatában is látható próbababát használták alapként: fém állványt helyeztek a szoknyarész köré, és fenyőágakból, díszekből karácsonyfát alakítottak ki belőle. A kreatív ruhaköltemény mellett egy ajándékdobozt is megformáltak.