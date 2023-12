A Fejér Vármegyei Príma Gálát ezúttal is a Mercure Hotel Magyar Királyban tartották, ahol több díjat is kiosztottak az este folyamán. A Fejér Megyei Prima-díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Fejér Vármegyei Szervezete ítéli oda minden évben. Az elismeréseket olyan személyek és intézmények vehetik át, akik saját területükön kiemelkedőt alkotnak, teljesítményükkel példát mutatnak. Az eseményt idén is ismert és elismert művészek színesítették műsorukkal, így fellépett Zsikó Zsuzsanna énekművész – egyben a Príma-díj egyik jelöltje - és a Zagyva banda, Vastag Tamás és Janicsák Veca, később a Discover Band szórakoztatta az egybegyűlteket.

Az 1-1 millió forint értékű három fődíj egyikét Magyar sport kategóriában Szoboszlai Dominik, a Liverpool középpályása, a magyar válogatott csapatkapitánya kapta – a díjat édesapja, Szoboszlai Zsolt vette át.

