Berzai Zsuzsanna nem ismeretlen alkotó Dunaújváros és a környék művészetet szerető közönsége előtt, hiszen már Fejér vármegye több településen is bemutatkozott természetet ábrázoló munkásságával. Legújabb válogatását ezúttal Nagyvenyimen tárta elénk. Bár ennek az összeállításnak nagy részét a közelmúltban már láthattuk a Bartók Kamaraszínház aulájában, most mégis érdemes felkerekedni és megszemlélni a kiállított képeket, mert ahogy a megnyitóban is elhangzott, új alkotásokkal frissült a kollekció.

Berzai Zsuzsanna képeit festőtársa Kiss Zsuzsanna ajánlotta a közönségnek

Fotó: Horváth László

A hétfő esti tárlatismertetőn elhangzott, Berzai Zsuzsanna a természet szerelmese és erről magunk is meggyőződhetünk a képeit szemlélve. A kiállítás tematikája a négy évszak megjelenítése, ami igazán hálás téma. A természet megannyi színpompás eseménye, helyszíne kínálja magát tálcán a festőnek. Esetünkben méltó és értő kezek nyomán teljesedik ki az a kép környezetünkről, amit talán a hétköznapi ember nem lát, vagy nem úgy lát, ahogy egy festő. Nyilván ezért is hívják művészetnek, amikor az emberben szunnyadó tehetség és érzelem nyomán valaki ecsetet ragad. Zsuzsannában meg van ez a tehetség és párosul hozzá az a bizonyos belső lelki állapot, indíttatás, ami ihletet ad. A falakon elhelyezett képek tehát nem csak a természet soksínűségébe nyújt különleges betekintést, de egyben kifejezője is egy boldog lelki állapotnak. Az már csak pont az í-re, hogy a színek adta hangulat nyomán ebben osztozhatunk az alkotóval.

Berzai Zsuzsanna kiállítását festőtársa a kulcsi műhely jeles képviselője Kiss Zsuzsanna ajánlotta a közönségnek. Műsorral közreműködött Klép Tamás. A kiállítás 2023december 18-tól 2024. január 26-ig a nagyvenyimi könyvtár nyitva tartási idejében. Jó szívvel ajánlja lapunk is!