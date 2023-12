Sokéves hagyomány Mezőfalván, hogy a karácsonyi ünnepek közeledtével civil szervezetek, intézmények rendeznek bensőséges eseményeket. Ilyen volt az idén is a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola alapfokú művészeti oktatásában tanuló diákok év végi seregszemléje december 19-én és szintén csodálatos hangulatú összeállításnak lehettünk tanúi a december 20-ai iskolai karácsonyon.

Az egyik legnagyobb keresztény ünnepünk a karácsony. Ahogy a népi hagyományaink szerves részét képezi az ünnepi kör történéseinek megjelenítése, úgy a mai kor emberinek is fontos mozzanata, hogy ilyenkor szép ünnepi műsorral készüljünk a nagy napra. Mezőfalván a Petőfi Sándor Általános Iskolában és a Mezőfalvai Tündérkert Óvodában is programokkal várták a karácsonyt. Örvendetes, hogy a tradicionális intézmények sorába az idén a Manókuckó Bölcsőde is bekapcsolódhatott. A Mezőhír karácsonyi összeállításában az iskola művészetoktatási gálájáról és az iskolai karácsonyi műsorról láthatnak fényképeket, videót.

Utóbbi rendezvény, az iskolai karácsony azért is volt különleges, mert nem csak a gyerekek műsorának tapsolhattunk, hanem a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány karácsonyi ajándékának is. Az ünnepi műsort követően Deák Ferenc az alapítvány elnöke elmondta, hogy az alapítvány célja az intézményben folyó oktató munka támogatása különböző eszközök beszerzésével, valamint gyermekprogramok segítése, tanulmányi és közösségi munka eredményeinek jutalmazása. A karácsony alkalmával az alábbi eszközökkel próbálnak örömet szerezni: A támogatást 2024-ben a wifi hálózat bővítésére, mikrofonos hordozható hangosító berendezésre, megvilágító lámpák és kosárlabdák beszerzésére, kulturális versenyek és programok rendezéséhez, jutalomkönyvek és a tanév végi díjak átadására költhetik. Továbbá az alapítvány az iskola részére 150 ezer forint értékben támogatást nyújt, mellyel az iskola karbantartásához szükséges eszközök beszerzéséhez kívánnak hozzájárulni. Ezt meg is tudták vásárolni és már a karácsonyfa alatt látható. Ezen kívül az alapítvány a Kiss Kálmán Művelődési Ház részére 200 ezer, a Mezőfalvi Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár részére pedig 100 ezer forint támogatás nyújt gyermekrendezvények, ifjúsági, író-olvasó találkozók megszervezése érdekében.

Ezen kívül még más ajándék is került az iskolai karácsonyfa alá. Jaksics Erzsébet igazgató az ünnepség végén bejelentette, hogy 20-20 új és korszerű, érintésvezérelt laptopot is beszerzett az intézmény mind az alsó, mind a felső osztályok számára.