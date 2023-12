Azt tényként közölhetjük, aki a piacon nem talál kedvére való szaloncukrot vagy pralinét, az magára vessen. Sohár Gábor, aki hosszú évek óta árul szaloncukrot az adventi időszakban, most is hatvanöt féle csemegét kínál a vásárlóinak. Azt is megtudtuk tőle, hogy az egy évvel ezelőttihez viszonyítva tíz-tizenöt százalékkal emelkedtek az árak. A szaloncukrokat Érden készítik, míg a pralinékat Lengyelországból hozzák be.

Fotó: Laczkó Izabella

És ha már említettük a hatvanöt fajta finomságot, említsünk meg néhányat közülük elnevezésük szerint is. Kaphatunk áfonyakrémest, madártejest, erdei krémest, aszalt szilvást, zserbóst, almás-fahéjast, gesztenyést, mogyoróst, dióst, konyakmeggyest, rumos-dióst, kókuszost, konzumot és retro konzumot is.

A konzumoknál járva Sohár Gábor megemlítette, hogy érdekes módon nagyon népszerű a retro konzum és a konzum szaloncukor egyaránt (lehet, hogy a nosztalgia viszi rá az embereket a megvételére). Ezzel kapcsolatban egy történetet is mesélt: a minap egy idősebb úr vásárolt nála, aki negyven évig gyártotta a konzum szaloncukrot. Tőle tudta meg, hogy egész évben készítették, január másodikán megkezdték a termelést, ezért volt az, hogy a konzum szaloncukor karácsonyra már kőkemény volt. A mostani ízével azonban kimondottan elégedett volt az egykori cukrász, aki azt is megjegyezte, majdnem teljesen olyan a mostani, mint amilyet ők gyártottak.

Fotó: Laczkó Izabella

Sohár Gábor kérdésünkre elmondta, évente öt-hatszáz kilogramm szaloncukrot ad el karácsony előtt.

– A vásárlók őrzik a hagyományokat, veszik a szaloncukrot, családonként átlagban két-három kilogrammot. Van olyan, aki elvisz egy ötkilós doboz zselést. Sokan karácsony utánra is spájzolnak a szaloncukorból, mert ha a kilogrammonkénti árát nézzük, akkor a legolcsóbb édesség, ami kapható.

Írásunk végére pedig egy „sikerlistát” közlünk, eszerint a Sohár-standnál a vásárlási mennyiséget tekintve a sorrend: zselés, konzum, gumicukor, krémesek, alkoholos krémesek.