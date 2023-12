Dobi István szerint sztrájk nélkül is nehéz a szolgáltatásokat biztosítani, olyan mértékű a karbantartó- és buszvezetőhiány. Sokan közülük hamarosan nyugdíjba mennek, fiatalok pedig nem jönnek helyükre ilyen fizetésekért, ezért nem túlzás 25 százalékos béremelést követelni - indokolta a szakszervezet vezetője a hétfőn véget ért 2 napos tiltakozásukat, amelyet a résztvevők száma és az összes dolgozóhoz viszonyított aránya alapján sikeresnek tekint.

A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szintén elfogadhatatlannak tekinti, hogy a Volánbusz dolgozói még mindig nem tudják, mekkora fizetésemelést várhatnak 2024-ben. Palkovics Imre szerint minden munkavállalónak joga van időben megismerni, mire számíthat, a munkáltatónak pedig tájékoztatnia kell az alkalmazottait a vállalat helyzetéről.

A közszolgáltató állami cégek piaci alapon működnek, de ha veszteségük keletkezik, azt az államnak pótolnia kell - tette hozzá Palkovics Imre, aki úgy látja, hogy az adóbevételekből a kormány biztosíthatja a hiányzó forrást a Volánbusz számára.

A SZAKSZ korábbi tájékoztatása szerint a Volánbusz-sztrájk résztvevőinek számát nem lehet az összlétszámhoz viszonyítani, mivel nem is vehetett benne részt mindenki. Az elégséges szolgáltatás szabályai alapján 5 ezren szüntethették be a munkát a tiltakozás idejére, ebből 2500-an ezt meg is tették, így a támogatottság 50 százalékos volt - olvasható a munkástanácsok honlapján közzétett összefoglalóban.

