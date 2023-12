A megmérettetéssel az iskola emléket állított egykori tanárának, Baky Ágnesnek, aki Dunaújváros Érdemes Pedagógusa, Dunaújváros Díszpolgára, valamint a Bolyai János Matematikai Társulat Beke Manó díjasa.

A három fordulóból álló próbatételre 8-9. évfolyamosok jelentkezhettek háromfős csapatokkal. Az első fordulóban a versenyzőknek internetes feladatokat kellett megoldaniuk adott idő alatt. Erre nem kevesebb, mint 43 csapat küldött be megoldást, és nevezett be ezzel a párbajra. A második forduló során 20 feladatból álló kifejtős kihívást kellett teljesíteniük a csapatoknak. Ezen a fordulón is igényes, részletes, és nem mellesleg helyes megoldások születtek. Az első két forduló pontszámai alapján végül 15 csapatot hívott meg az iskola a végső összecsapásra, ahol logikai feladatok várták a versenyzőket. Előzetes feladatként a csapatoknak matematikatörténeti szempontból érdekes problémát, tételt kellett bemutatni plakát formájában, majd a döntőn is nagy szükség volt a kreativitásra a kirakós és „szerkesztős” feladatoknál.

Fotó: Az iskola Fb-oldala

A döntőt követően két kategóriában hirdettek eredményt. A 8. évfolyam kategóriájában 3. helyezettként végzett a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola „Szabadúszók” csapata (felkészítő tanár: Fodorné Görög Dóra), 2. helyezett lett a Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI „Agymenők” csapata (felkészítő tanár: Wernerné Galkovics Rita), 1. helyen pedig a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium „Sihuhu” csapata végzett (felkészítő tanár: Oszláncziné Baráczki Mária).

A 9. évfolyam kategóriájában 3. és 2. helyezettként is a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium csapata végzett. A dobogó harmadik helyét az iskola „Förmedve” csapata, második helyét pedig a „SZIG-Matek” csapat szerezte meg (felkészítő tanáruk: Dr. Gentischerné Dani Zita). A kategória első helyét pedig a Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium „Vegyészek szövetsége” csapata kaparintotta meg (felkészítő tanár: Fülöp Andrea Rita).