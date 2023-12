Nem is tudna az emberiség a remény nélkül élni ezen a Földön. Erre pedig nagy szükségünk van, különösen, ha körülnézünk a világban, mennyi helyen kellene jóra fordulnia a sorsunknak. Mezőfalván 2023-ban szerencsére béke van, szabadon ünnepelhetnek az emberek. Így tettek advent második vasárnapján is, amikor a Piac téri Szentháromság kápolnánál felépített betlehemnél kezdődtek az ünnepi pillanatok. Kristofory Valter a település plébánosának ünnepi gondolatai után áldás is szállt a messze földön híres dekorációra.

Hangulatos és kedves volt az óvodások műsora is

Fotó: Horváth László

Ezután a Piac téren a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda Napsugár csoportja nyitotta meg az adventi műsor sorát. Előadásuk nem is szólhatott másról, mint a szeretetről, a karácsonyról. Őket a Sárgarózsa Nyugdíjas Klub fellépői követték. Szép adventi gondolatokat felolvasva emelték az ünnep fényét. A műsorok befejeztével az óvoda, a nyugdíjas klub és a mezőfalvi önkéntes tűzoltók képviselői közösen meggyújtották a második adventi gyertyát. A programnak azonban még hátra volt egy nagyon kedves része, a Mikulás érkezése. Talán mondani sem kell, mennyi csillogó gyerekszem várt erre a pillanatra. Cukorkák, édességek kerültek elő a feneketlen zsákból. Mellette a felnőttek sem maradtak étel, ital nélkül. A civil szervezetek gondoskodtak a harapni- és innivalóról. A zenés estébe hajló rendezvényen beszélgetéssel, barátságok felelevenítésével zárult a program - kellemes ünnepeket kívánva.