Napok óta halljuk „úton, vízen, sínen és a levegőben”, hogy Európába megérkezett a tél. Németországban, Franciaországban és a többi környező országokban is hatalmas hóakadályok vannak. Magyarországon is tapasztalhattunk ezt már a hegyekben, az ország nyugati részén és a fővárosban is. Az erős havazás hozzánk is megérkezett.