Egy gépjármű nekicsapódott a hídnál elhelyezett oszlopnak. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de az anyagi és eszmei kár jelentős, ugyanis a baleset helyszínén álló szobor ledőlt és komolyan megsérült.

A szobor története 1838-ig nyúlik vissza, amikor a Bosnyák család felmenői a jeges árból mentették ki Nepomuki Szent János fából készült szobrát, amit a házukig felhozott a víz a Rábán. A Bosnyák család a szobrot befogadta, az udvarában felállította és gondozta, több mint száz évig. Ercsiben ezért hívják Bosnyák Szent János szobrának. A búcsújárók mindig megálltak a szentet ábrázoló alkotás előtt, imádkoztak, énekeltek, és virágot is helyeztek el előtte.

A közösségnek mindig fontos volt a szobor, a búcsújárók is megálltak előtte

Fotó: Gólics Ildikó

1944-ben azonban aknatalálat érte, amely megrongálta. Akkor elvitték kijavíttatni, de azóta az eredeti szobornak nyoma veszett. A jelenlegi szobrot közadakozásból a Szapáry Péter Honismereti Szakkör készíttette Bátki József, az Ercsi Honvédség parancsnoka, Szili Istvánné, Magyarics Lajos, Németh Ivus és Czájlinger János közreműködésével, amelyet 1996-ban avatott fel a Bosnyák-Dávid család udvarában Kokics Tibor polgármester.

A jelenlegi szobrot 1996-ban avatta fel a Bosnyák-Dávid család udvarában Kokics Tibor polgármester

Fotó: Gólics Ildikó

Jelenlegi helyére a Nagyhíd felújításakor került a család egyetértésével 2014-ben. A szobrot és a Nagyhidat Spányi Antal püspök áldotta meg, és Szabó Tamás polgármester avatta fel.

Bosnyák Szent János szobra mindig is a közösséget, Ercsi lakosainak együvé tartozását, vendégváró szeretetét hirdette. Rendszeresen gondozott kis virágágyás veszi körül napjainkban is, melyet Fodor Istvánné Jucus és családja magánkezdeményezésének köszönhetünk. Az Ercsi Települési Értéktár része, ezért is fontos, hogy mielőbb visszakerüljön a méltó helyére, a Nagyhídhoz.