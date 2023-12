A tanítás nélküli élménynap apropóját a tavaszi fenntarthatósági témahéten energiatudatos iskola témában elnyert I. helyezésük, és az ahhoz járó 300 ezer forintos fődíj és különdíj adta. Az intézmény nyeremény teljes összegét 1-8. évfolyamos diákjai szemléletformálására, energia- és környezettudatos nevelésére fordította. Amint arról az iskola közösségi-oldalán is beszámolt, a tematikus élménynapon valamennyi osztályuk részt vett és teljesítette a korosztályának megfelelő energiatudatos feladatokat.

Fotók: az iskola

Fókuszban a környezettudatosság

A legkisebbek (1-2. évfolyam) a Nemzeti Köznevelési Portál energiafelhasználással kapcsolatos tartalmaival és az E.ON szolgáltató EnergiaKaland elnevezésű edukációs programjával ismerkedtek. A diákok digitális feladatokon keresztül tanulmányozták a különböző energiaforrásokat és próbálták megkülönböztetni azok megújuló formáit. Papírszélforgót készítettek, amivel az szél erősségét is megvizsgálták az iskola udvarán, sőt, energiatudatos várost és otthonokat is rajzoltak, amiket az osztálytermükben ki is állítottak figyelemfelhívó jelleggel.

A nagyobbak (3-6. évfolyam) számára a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége a „Kölcsönkapott levegő” című projektjük egy, általános iskolásokat célzó részletével készült. A tíz csoportra osztott évfolyamok kétszer 20 perces foglalkozás részeseivé váltak. Az első 20 percben arról tanulhattak, hogyan tehetnek a tisztább levegőért. A foglalkozás során egy speciális eszközt is bemutattak a tanulóknak, amivel megtapasztalhatták az iskolán belüli levegőminőség-különbségeket. Az intézmény tornatermében, osztálytermében és udvarán mért értékeket pedig később össze is hasonlították. Ezt követően a légszennyezésről tanulhattak: mi az, ami hozzájárul a levegő szennyezéséhez, mi kerülhet a kályhába, mi komposztálható, mit lehet szelektáltan gyűjteni és mi számít veszélyes hulladéknak, valamint miért fontos a tanórák között a szabad levegőre menni.

Változatos programok

A foglalkozások után az iskola zöld udvarán szorgoskodott tovább a 3-4. évfolyam, ahol lehullott faleveleket gereblyéztek, majd a magaságyásokban megtalálható elszáradt egynyári növények szárait és gyökereit húzkodták ki. Emellett összegyűlt zöld hulladék komposztálását is megkezdték, ennek eredményét a következő év tavaszán szeretnék felhasználni az iskolakert földjének felpezsdítésére.

Az 5-6. osztály számára is folytatódott a szemléletformálás. A két felsős évfolyam a BIRD Magyarország fiatalok körében népszerű környezetbarát közlekedési eszközeivel ismerkedtek. Megtanulták, a környezetvédelem szempontjából milyen előnyökkel bír egy elektromos mobilitási eszköz, ugyanakkor fel is hívták a tanulók figyelmét a rollerrel történő városi közlekedés veszélyeire is. A diákok )természetesen a szükséges balesetvédelmi előírások betartása mellett) lehetőséget kaptak az elektromos rollerek kipróbálására is, ami a nap egyik csúcspontja volt.

Fenntarthatóság és pályaorientáció

Az élménynap programjaiból a 7-8. évfolyamosok sem maradhattak ki, ők pályaorientációs üzemlátogatáson vettek részt külső helyszíneken. A hetedikesek a MSZÉSZ Zöld Szálloda díjas Jankovics Hotel előadását hallgathatták meg, míg a nyolcadikosok a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotóműhelyében és egyéb tanműhelyeiben jártak, ahol a fenntartható jövőt támogató szakmákkal ismerkedtek.

A nap végén sokan megígérték, hogy innentől kezdve még többet tesznek a tiszta levegőért és az energia tudatosabb felhasználásáért, valamint, hogy továbbadják tapasztalataikat, élményeiket.