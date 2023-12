Többek közt ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel találkozhatnak a katasztrófavédelem legújabb tesztjében, amelyet online tölthetnek ki a polgárok. A kérdéssor a téli időszak veszélyeire irányítja a figyelmet, hasznos tanácsokkal szolgál azoknak, akik bajba kerültek, és azonnal cselekedniük kell. Extrém hideg, jég, ónos eső, hóvihar, csak néhány jelenség azok közül, amelyek a téli időszakban gondot okozhatnak. Az aktuális katasztrófavédelmi teszt segít eligazodni abban is, mit jelentenek a meteorológiai figyelmeztetések, riasztások, hogyan értelmezzük az egyes előrejelzéseket. Mindazoknak fontos információt nyújt, akik télen sem húzódnak be a lakásuk melegébe, de azok is hasznos ismeretekhez juthatnak, akik elsősorban otthonuk biztonságát tartják szem előtt.

Nemcsak tudásunkat bővíthetjük a teszttel, hanem a kitöltése révén segíthetjük a katasztrófavédelem prevenciós munkáját is, hiszen így látják, hogy mely területen kell esetleg jobban hangsúlyozni az ismereteket.