November 27-e a Véradók Napja, ez alkalomból a Magyar Vöröskereszt köszönti mindazon állampolgárokat, akik önkéntes véradásukkal hozzájárulnak a hazai vérkészlet biztonságához, s ezzel más embertársak életét mentik meg. A véradói mozgalom érdekében nyújtott kiemelkedő önkéntességet pedig különböző díjakkal ismerik el. Ez lehet akár egy sokszoros véradó is, akár véradóbarát munkahely vagy egészségügyi dolgozó, és ezüst emlékéremmel méltatják az olyan személyeket is, akik hosszú időn keresztül végzik segítő tevékenységüket, és amellyel jelentősen támogatják a véradás eredményességét. Ez utóbbi díjra terjesztette fel idén a Vöröskereszt Fejér vármegyei területi szervezete Petrás Gábort. Feth Katalin, a Vöröskereszt területi vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, a Fejér vármegyében működő szervezeteik közül minden évben más és más kap jogot arra, hogy az országos önkéntességi díjakra jelölést tegyen. Ebben az esztendőben a dunaújvárosi szervezet adhatta a felterjesztéseket. Már a nyár folyamán jelölést tettek Petrás Gáborra, amelyet a területi ülésen a vezetőség is támogatott.

A díjátadó ünnepséget december 15-én tartotta a Magyar Vöröskereszt Fejér Vármegyei Szervezete a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az eseményen Spányi Antal megyéspüspök és Dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese, valamint Szigeti Hedvig, a Magyar Vöröskereszt Fejér Vármegyei Szervezetének igazgatója köszöntötte a véradókat. Ekkor vehette át a véradó mozgalomért kifejtett önzetlen tevékenységéért a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége által odaítélt ezüst emlékérmet Petrás Gábor. Információink szerint ő az első dunaújvárosi polgár, akinek munkásságát az országos szervezet ezzel a díjjal ismert el.

Spányi Antal megyéspüspök és Petrás Gábor

Fotó: DH

Öt éve vette át a feladatot

A dunaújvárosi közéletből, elsősorban a sport és a labdarúgás területén ismert fiatalember az ISD POWER Kft. „f.a.” munkavállalója. Mint azt lapunknak elmesélte, öt évvel ezelőtt nyugdíjba vonult az a kollégájuk, aki addig a vállalati véradásokat szervezte. Ezt a feladatot ő vette át, s azóta minden évben négyszer szervezi meg az üzem területén a kihelyezett véradásokat. Idén kifejezetten magas véradói létszámot sikerült elérniük, ugyanis a márciusi, a júniusi, a szeptemberi és a decemberi véradásaikon összesen 404 dolgozó adott vért. Ehhez jön még az a karitatív akció is, amelyet a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség "Jót, Szívből - Dunaújvárosért!" csoportja, a helyi vöröskeresztes csapat és számos dunaújvárosi sportegyesület közösen valósított meg májusban: a Sportolói véradáson egy nap leforgása alatt 217 önkéntes nyújtotta karját a nemes ügy érdekében.

Közös többszörös

Összesítve tehát elmondható, hogy ebben az esztendőben 621 ember mozgósítása köthető egy személyhez, amiért kiérdemelte az országos szervezet elismerését. Egyáltalán nem mellékesen, a 621 véradó 1.863 ember segítését is jelenti, hiszen egy véradással három életet lehet megmenteni. Érdekességként, az éves ütemterv alapján Dunaújvárosból 5200 véradóra lenne szükség ahhoz, hogy biztosítva legyen az országos vérkészlet.

Forrás: DH

- Ez a díj az ISD POWER Kft. „f.a.”vezetésének anyagi és erkölcsi támogatása, illetve a sportolói véradás kapcsán a helyi szervezetek közreműködése nélkül nem jöhetett volna létre, nem csak az én érdemem- hangsúlyozta Petrás Gábor. Mint azt elmondta, a cégvezetés mintegy kétszázötvenezer forinttal járul hozzá az évi négy vállalati véradás megszervezéséhez és lebonyolításához, amelyből többek között kávéval, frissítővel, csokoládéval tudják megkínálni az önkénteseket, valamint biztosíthatják a véradás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

- Több elismerést kaptam már életem során, de ez a Magyar Vöröskereszt országos vezetősége által adományozott díj más, mint a többi, ez egy másik polcra fog kerülni, ez esett számomra a legjobban. Mi egy keresztény család vagyunk, így rendkívül megható volt az ünnepségen Spányi Antal megyéspüspök beszéde, aki az önzetlenségről és az önkéntesség jelentőségről szólt. Annak idején szívesen vettem át kollégámtól a véradások szervezését, mert mindig is fontos dolognak tartottam. Amikor láttam, hogy édesapám műtétje közben szinte ömlesztik a rengeteg vért, még jobban megerősítette bennem, hogy mekkora szükség van a vérkészlet folyamatos biztosítására- emlékezett vissza a díjazott.

Szívvel-lélekkel

Az önkéntesség nemcsak a véradásokat jelenti. Az is példaértékű, hogy lehetőségükhöz mérten a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséggel (amelynek főtitkára Petrás Gábor) a kezdetek óta segítik a helyi Vöröskeresztet az ukrán menekültek ellátásában, évente például egy családi sportnapot is megszerveznek az Erdő sori intézményben.

- Ha valamit szívvel-lélekkel, önkéntesen csinálunk, akkor nem is várunk el érte semmit, jó, ha Istentől érkezik a megerősítés. Viszont egy idő után eljön egy olyan pont az ember életben, amikor szeretne visszajelzést kapni arról, hogy jó úton jár-e, érdemes-e tovább végeznie azt, amit addig csinált. Éppen ezért különösen megható számomra a mostani elismerés, amely tovább motivál a jövőre nézve engem és a mögöttem lévő csapatot, vállalatot is. Mindig is az hajtott, hogy tenni tudjak Dunaújvárosért közösen együtt!- tette hozzá Petrás Gábor.