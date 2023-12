A témával kapcsolatban Horváth Tibort, a DKKA ügyvezetőjét kérdeztük.

– A kézilabda oktatás tekintetében Ercsiben az új tanítási évet a nyári szünetben alapoztuk meg egy napközis jellegű táborral, napi három étkezéssel, vegyes korosztály részvételével, amely nagyszerűen sikerült. Délelőtt és délután is voltak edzések, de a sport mellett pizzázás, fagyizás és cukrászda látogatás is szerepelt a programban, és számos speciális foglalkozással is kiegészítettük a hagyományos edző munkát. Ugyanis a ma felnövekvő gyerekeknél szinte általános jellemző, hogy kimarad a kúszás és mászás, ami visszaveti az idegrendszer fejlődését éppúgy, mint a tanulás folyamatát is. A tábor a Sinatelepért Egyesületnek köszönhetően valósulhatott meg, de köszönettel tartozunk a jó együttműködésért Orth Lászlónak, az Ercsi Eötvös József Általános Iskola igazgatójának is. A nyári tábor pozitív tapasztalata megerősített bennünket az Ercsiben megkezdett kézilabda program folytatásában.

Horvát Tibor és Bulath Anita kézilabda tábort szerveztek nyáron Ercsiben, amely Sinatelepért Egyesületnek köszönhetően valósulhatott meg

Fotó: Horváth Tibor

A részt venni szándékozó gyerekek szüleinek szülői értekezletet tartottunk, majd a tanév negyedik hetében megkezdődtek az edzések. Minden kedden és csütörtökön az iskolában, valamint két óvodában is – ott szerdánként – tartunk foglalkozást. Nincsen tagdíjunk, hiszen még mindig a kezdeti szakaszban járunk. Azonban már sikerült megnyernünk két tehetséges fiatalt edzőnek Korozmán Mercédeszt és Szakálas Alexet, de a továbbiakban szeretnénk majd egy testnevelőt is bevonni.

Rajtuk kívül feleségem, Bulath Anita és magam is részt veszünk a munkában és szervezzük, hogy majd egy egyesület állhasson az ercsi kézilabda sport mögött, amely nagy segítség lesz céljaink – például, hogy szeretnénk meccseket is szervezni – finanszírozása tekintetében. Edzéseink nyilvánosak, aki kíváncsi a munkánkra szeretettel látjuk.

Horváth Tibor szerint tény, hogy a sportszeretettel jobb emberek lehetünk

Az emberi természet sajátja, hogy mindenki jobbat akar a gyerekének. Ez a közös pont bennünk, innen érdemes kiindulni. Tény, hogy a sportszeretettel jobb emberek lehetünk. Az oktatás, a sport és a kultúra nagyon is összefüggő hármas, hiszen a sporttal bárkinek kinyílhat a világ, a sporttal járó utazással bővülnek az ismeretek, egy utazásnál a sporton kívül a kulturális értékek is szerepet kapnak, nem mellesleg egy elhivatott sportolónak nagyon jelentős motiváció a tanuláshoz, hogy a megfelelő iskolai érdemjegy hiányában nem lehet edzésre sem jönni.

Az ercsi kézilabda programnak sikerült megnyerniük két tehetséges fiatalt edzőt Korozmán Mercédeszt és Szakálas Alexet, de Bulath Anita és Horváth Tibor is részt vesz a munkában

Személyes küldetésem a sportnevelés mellett a gyerekek fejlesztése. Saját gyermekem kapcsán is tudom, hogy a problémák regisztrációján túl kevés, a megoldásához vezető eszköz. A pedagógusoknak szinte sem eszköze, sem ideje nincs erre. Márpedig ez egy olyan egyre növekvő globális probléma, amely mindenképpen kezelésre szorul a gyerekek és ezáltal saját jövőnk érdekében is. Ezért az én küldetésem abból áll, hogy pontosan feltérképezzem a feladatokat: milyen és mennyi probléma van Ercsiben, hogy aztán kialakíthassuk a sporttal összefüggő, türelem és énközpontú foglalkozásokat kifejezetten az igényekre szabva – mondta el lapunknak Horváth Tibor.