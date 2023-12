Negyedik alkalommal rendeztek jótékonysági HIIT BOKSZ 60 kardió edzést az óvoda és a bölcsőde gyerekeinek javára. A program fő szervezője Kovács Richárd mindig nagy aktivitással áll hozzá a nemes célokhoz, amit ezúttal is a gyermekek iránti szeretet, jótékonysági indíttatás vezérelt. A szervezőt a program után kérdeztük.

- A rendezvény támogatói bevételéből, valamint egy kicsit még kipótolva a Mikulás napján, december 6-án fogjuk átadni csokoládé ajándékunkat a Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde gyerekeinek. Összesen 126 csoki Mikulás édességet vásárlunk, amiből 13 darab gluténmentes lesz.

- Folytatás következik – szokták mondani.

- Örömmel látom, hogy egyre többen kezdik megérezni az ízét ennek a fajta mozgásnak. Vannak, akik talán azért nem jöttek még, mert nem is tudják, valójában milyen gyakorlatokat végzünk. Tehát idegenkednek tőle, vagy nem bírják annyira ezt a mozgáserősséget. Természetesen bármikor meg lehet állni, és újra bekapcsolódni. Remek a társaság és a hangulat is, amihez nem utolsó sorban égészséges felüdülés, jóleső fáradtság is társul a végén. A bevételt padig mindig jótékonyságra fordítjuk – mondta lapunknak a szervező.