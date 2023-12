– Az önkormányzat képviselői testülete régóta megfogalmazott célt szeretne megoldani, ami nem más, mint a buszvárók kérdése. Annak idején közmunkások által készített váróhelyiségek ideje már lejárt, illetve megette az idő. Az eső elleni védelmet ezúttal egy egységes arculatú, a mai kornak jobban megfelelő és komolyabb anyagokból készült építményekkel szeretnénk megoldani. A körültekintés és ajánlatkérés után a saját útjainkon el is kezdtük az első kettő megvalósítását. Természetesen a többi buszváró átépítése is meg fog történni, de itt még várni kell a Magyar Közút Nonprofit Zrt. véleményezésére. Összesen hét váróhelyiséget készítünk, melyben alapvetően a Dunaújváros felé vezető oldal kapott prioritást. Ez az oldal frekventáltabb és több embert érint. Nyilván a Székesfehérvár felé vezető oldal sem marad el. Kezdünk az Árpád utcánál a faluközpont felé, egészen az új körforgóig. A központban már jól látható az építkezés, az épület formája, ahogy Szőlőhegynél is megtörtént az alap betonozása. Utóbbi helyen a központban elbontott fém vázú buszvárót állítjuk fel. Itt egy olyan váró lesz megújítva, ami már szinte majd el dőlt. A közel húszmilliós beruházást saját forrásból finanszírozzuk. A kimaradó további négy megállót vagy pályázatból, vagy a jövő évi költségvetésből kívánjuk felépíteni. Ami fontos még, nem csak a maguk buszvárók épülnek, hanem az alatta lévő burkolatok is. Ahol nem volt, ott pedig készítünk burkolatot. Tehát a jelenlegi két helyen lehetett a munkát elkezdeni. A Közút megadja a hozzájárulást, akkor lehet folytatni a beruházást – hallottuk Márok Csaba polgármestertől.

Az időjárás függvényében a karácsonyi ünnepekre valószínűleg elkészül a központi megálló épülete, vagy legalábbis szerkezet kész, használható állapotban lesz. Remélhetőleg sokak megelégedésére.