Országszerte számos középiskola és gimnázium megannyi végzős tanulója szánja magát arra az elhatározásra, hogy tovább tanul az érettségi után, ez pedig Dunaújváros diákseregére is igaz. Bár a fiatalok az egyetemi nyílt napok alkalmával átfogó képet kapnak az adott intézmény nyújtotta lehetőségekről, sokszor nincs idő és alkalom megjelenni az összes szimpatikus iskola rendezvényén. A Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Oktatási Hivatal és a HÖOK közös rendezvényén, az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon azonban az érdeklődők esélyt kapnak arra, hogy szinte az összes magyar felsőoktatási intézményt megismerjék.

Az immáron 24. alkalommal megrendezendő szakkiállításon újra kiemelt szerepet kap a karriertervezés és a diploma hasznosíthatósága a munkaerőpiacon – adott hírt róla a HÖOK. Amint azt kiemelték, az eseményen a résztvevőknek lehetőségük nyílik információt gyűjteni a felsőoktatási intézmények hallgatóitól, oktatóitól a felvételiről, az egyes szakokról, a kollégiumi elhelyezésről, illetve az intézményi szolgáltatásokról, akár a szabadidős tevékenységekről is. Budai Marcell, a HÖOK kommunikációs vezetője elmondta, arról is képet kaphatnak az érdeklődők, hogy milyen alapokat kínál a későbbi, munkaerőpiaci sikerekhez a kiválasztott egyetem, hiszen egyre több munkáltató, munkaerőpiaci szereplő is jelen van a rendezvényen.

A Hungexpo Budapesti Vásárközpont „A” csarnokában tartandó kiállításra 2024. január 11–13. között mindhárom napon 9:30 órától 17 óráig érkezhetnek résztvevők. A rendezvényre több mint 100 kiállítót várnak, főként hazai, külhoni és külföldi felsőoktatási intézményt, valamint szakképző intézményeket és munkáltatókat. A pályaválasztás előtt álló fiatalok személyesen és online formában is választ kaphatnak kérdéseikre, a programok során számos érdekességet tudhatnak meg a továbbtanulás előnyeiről. Az eseményre regisztrálni a https://www.educatioexpo.hu/regisztracio linken tudnak a diákok, kísérők, tanárok és más érdeklődők.