Játék az idővel és a nemi szerepekkel

Mária három regényt is írt, ami a szocialista időszakban játszódik, legutóbbi szerzeményében azonban jóval korábbi periódus a meghatározó. Az Örök Viszonyban az ókorba helyezi karaktereit, célja ezzel pedig az, hogy megjelenítse az emberi tulajdonságok állandóságát és változását. A regény közepén azonban egy nagy időbeli váltás is tapasztalható, karaktereit az ókorból kiragadva egy másik időszakba csúsztatja, a viszonyok azonban ebben az érában is hasonlóak.

Az írónő a társadalom által sztereotipizált nemi szerepekre is nagy hangsúlyt fektet könyvében. Megjelenik a nemi szerepektől való szabadulás témájának feszegetése, hogy hogyan gondolkozik az egyik nem a másikról, valamint, hogy miképpen viszonyul a külső közeg egy olyan lányhoz, aki egy „férfias” (férfiak által dominált) pályát, érdeklődési kört választ magának.

Az író, mint remete

A beszélgetés utolsó fázisában a vallás tárgyköre is megjelent, hiszen a könyvben a fiatalok más vidékek hitvallásait is megismerik. Az írónő elmondta, bár nem vallásos, fontosnak tartotta a hitet is belefűzni történetébe, hiszen ez a személyes, intim kapcsolat jelenti sokaknak a mentsvárat, és hozzásegít, hogy az ember túl tudjon lépni egyes problémákon.

Végezetül Mária arról is beszélt, hogy (ahogy azt művében is vallja) minden író flúgos, hiszen kell egyfajta flúgosság ahhoz, hogy valaki hosszú időn keresztül, kizökkenthetetlenül az írásra tudjon koncentrálni. Az írónő szinte minden idejét történetének szentelve, közel egy évig „remeteként” dolgozott legutóbbi regényén. Mint mondta, írás közben nem olvas, így egyfajta szellemi börtönbe zárva formálja meg történetét, átélve minden örömöt, vívódást, változást.