Az alkotásokra november 27-től lehetett licitálni a „Jótékonysági licit a Jószoliért” elnevezésű Facebook-oldalon. A képeket, mint mindig, ezúttal is a Jószoli napközis otthonának gondozottai készítették, a Jószolgálati Otthon művészeti vezetőjének, Kóty Zsuzsannának közreműködésével.

Az első árverés három éve, 2020 szeptemberében indult, akkor 220 ezer forintot gyűlt össze. Ekkor a Bartók Kamaraszínház 10 képet vásárolt az otthontól, amit később a Bartók Café elnevezésű program vendégeinek adott ajándékba. A képekért cserébe a napköziotthon egy táblagéppel gazdagodott, ezt a mai napig szívesen használnak az ellátottak. A következő aukció 2021 nyarán volt, aminek összegét nyári táborozásra és egy pesti kirándulásra fordítottak, majd 2021 karácsonyán is lehetett licitálni. A befolyt összeg ekkor megközelítőleg 400 ezer forint volt, ezt szintén fejlesztő eszközök, valamint táblagépek vásárlására fordították. Az idei árverést még a 2022-es karácsonyi akció előzte meg, amit fél millió forintos bevétellel zártak.

Forrás: Jószolgálati Otthon Közalapítvány

Idén (a 2020-as évhez hasonlóan) újra lehetőség nyílt az elkészített képek kiállítására a Bartók Kamaraszínház aulájában, a 20 ellátott által festett 39 egyedülálló alkotást egészen december 17-ig tekinthették meg az érdeklődők. Mindeközben az árverés is lezárult, amely során 37 kép talált gazdára. Idén rekordmennyiségű összeg folyt be a licitálók által, összesen 980 ezer forint (ebből 100 ezer forint még nem futott be). Eddig az összegből fejlesztő eszközöket, játékokat és kéztörlőket vásároltak. Ezen kívül remélhetőleg a fa alá kerül majd egy táblagéptok és egy laptop, amit a fejlesztő szobába szánnak, de szeretnének új tányérokat az ellátottaknak, és a konyhába is terveznek néhány eszközt vásárolni. Egy januárban esedékes nagy hamburgerezéssel pedig szuper élményt szeretnének szerezni majd a festős csapatnak.

A napköziotthon ellátottainak tehát biztosan remek karácsonya lesz. Az ünnepi hangulatot a december 19-én tartott karácsonyi eseményük is megalapozta, amely során fellépett az Írisz Versszínpad, mesét mondott a József Attila Könyvtár Gyermekkönyvtárának munkatársa, Törökné Antal Mária, vagy ahogy sokan ismerik, Marcsi néni, illetve a Széchenyi István Gimnázium kórusa is műsort adott az ellátottaknak. A karácsonyi eseményre gondozottak is készültek, mégpedig egy ünnepi gyertyatánccal, amit Kuminka Lászlóné tanított be nekik.