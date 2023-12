A Jót, szívből Dunaújvárosért csoport október 27-én, közösségi-oldalán osztotta meg „A Karácsony Mindenkié!” elnevezésű jótékonysági akciójukat, aminek célja idén nem más volt, minthogy nagylelkű felajánlásokkal szebbé tegyék a Jószolgálati Otthon Közalapítvány ápoló-gondozó otthonában élő lakóinak ünnepét. A gyűjtés során rengeteg élelmiszert, játékot, hasznos holmit szereztek be, mindemellett pedig egy speciális ággyal, kerekesszékes mérleggel, valamint egy hűtőszekrénnyel is gyarapodott az adományok halmaza.

Amint arról a Jószolgálati Otthon Facebook-oldalán hírt adott, a lakók és az intézmény kívánságainak nagy része a kezdeményezés elstartolása után néhány héttel már be is érkezett az akciócsoporthoz. Petrás Gábor, az akciócsoport vezetője még december elején számolt be nagy örömmel arról, hogy a gondozottak minden kívánságát sikerült teljesíteni, a gyűjtés azonban nem állt meg és az adakozó szellemű támogatók jelentkezése annak lezárásáig folyamatos volt, így közel száz jólelkű adományozó tette szebbé a gondozottak ünnepét.

Az adományokat a Jót, szívből Dunaújvárosért akciócsoport Szenteste, azaz december 24-én adta át a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére. Olyan sok felajánlás érkezett, hogy azokat két külön helyiségben tudták csak elhelyezni – írta az otthon közösségi-oldalán. Az akciócsoport a az intézményt egy gyönyörű fenyőfával is meglepte, így a lakók emellett bonthatták ki az igényesen becsomagolt ajándékaikat.