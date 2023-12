Karácsonyi hangulattal várnak mindenkit nagyon sok szeretettel az év utolsó Dunai Kincses Kert Termelői Piacán december 16-án, szombaton 13 órától 16 óráig a Szalki-szigeten. Lelkes önkéntesek kulturmorzsákat is szórnak majd szét, mégpedig 13:30-kor hozzávetőleg 15-20 percben. Néhány zeneiskolás fiatal Csarnai Bálint vezetésével fúvós hangszereken ad elő pár számot, majd Ifj. Pálfalvi János is dalra fakad. A kikiáltó szerepét Szmodics László vállalta magára. A városban közlekedő kisvonat hozzájuk is lejár majd, így lesz teljes a karácsonyi hangulat.