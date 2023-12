Augusztus végén írtunk arról, hogy a társasház lakói megunták a közös képviselőjük tevékenységét, az elhanyagolt lépcsőházakban való élést, és saját kezükbe vették a sorsukat.

Röviden összefoglaljuk a történetet. A társasházat jelenleg egy, a tulajdonosokból álló intézőbizottság „igazgatja” – persze a közgyűlés által megválasztva, annak döntései alapján –, az intézőbizottságot Vaskó Csaba elnököli.

Előtte - utána állapot

2021 elején kezdődött el a tulajdonosok szervezésében egy összefogás, ami napjainkig tart, és megváltoztatta a társasház életét. Elsőként a tulajdonostársak, összehívták a közgyűlést. Ez a társasházi törvényeknek megfelelően 2021 augusztus elején meg is történt. A közgyűlést megtartotta a társasház, és megalakította az intéző- és a számvizsgáló bizottságot, és visszahívta a közös képviselőt a pozíciójából. Ezután hosszú pereskedés kezdődött, de minden esetben a társasház nyert. A társasház iszonyú rossz gazdasági helyzetben volt, ezért az intézőbizottsági tagok a munkát teljesen ingyen vállalták el, és azóta sincsenek javadalmazások. Miután az anyagi helyzetük megerősödött, apránként, lépésről lépésre, önerőből elkezdődöttek a felújítások. Megvalósult a két lépcsőház – félbetört, nem csukódó és működésképtelen – kapuajtóinak teljes felújítása. Két omladozó, balesetveszélyes erkély rekonstrukciója, megvalósult a kapualjakban lévő két lámpatest mozgásérzékelősre való átépítése. Mindkét lépcsőházban több helyen kicserélték a főnyomó-vízcsöveket rövidebb-hosszabb szakaszokon, és az elöregedett hetvenéves eternit ejtőcsöveket. Elkészült az évek óta várt nagyobb projekt is, ami a két lépcsőház villamos hálózat vezetékcseréjét jelenti.

Ezek a folyamatok sok türelmet igényeltek, a jelenlegi képviselet elnökének és tulajdonostársaknak egyaránt. Mindent lépésről-lépésre megfontoltan próbáltak megoldani - sikeresen. Nem szabad elfelejteni a tulajdonostársak támogatását, és a segítségnyújtásukat sem, amik mindig a megfelelő időben érkeztek a társasház életének a megváltoztatásához! Ennek köszönhetően folyamatosan végezhette munkáját a képviselet elnöke, a fenti támogatások segítették át a legnehezebb pillanatokon is.

Mára a József Attila utca 11-ben elkészült a lépcsőház teljes felújítása-festése. Idén a tetőn is voltak munkálatok, omladozó kémények egy részét is felújították, a munkák tavasszal folytatódnak.

Úgyhogy a december 3-i első adventi gyertyagyújtást már kulturált körülmények között várhatták a lakók. És, ha egy üzlet beindul, akkor azt nehéz megállítani. Az időközben emberileg is összekovácsolódott társasház lakói úgy döntöttek, megadják a módját a karácsonyvárásnak. Elsőként egy állandó jellegű kiállítást hoztak létre archív fotókból, amelyeken a belváros építése látható a sztálinvárosi időkből, illetve az 50-es, 60-as években készült „életképek” kerültek fel a falakra. Van köztük olyan is, amelyen például még nincs rajta a Vasvári iskola, hiszen akkor még nem készült el, de a Május 1. utca, a mai Ady Endre, József Attila és Babits Mihály utca már igen. De olyan városi látkép is található a gyűjteményben, amelyen még a Római városrész, se nem a tanácsháza, a mostani városháza nem létezik.

A képek felszerelése után pedig jöhetett a legfontosabb, a társasház karácsonyfájának felállítása, díszítése. (Lényege: nem a közösköltségből történtek ezek a „beruházások”, hanem a lakók belátásuk szerinti összeggel járultak a költségekhez.)

Összegzésként: szinte csoda, hogy két év alatt hova jutott a társasház. A romhalmazból, az adóság hegyekből egy felújított lépcsőház, stabil anyagi helyzet, és egy összekovácsolódott lakóközösség jött létre. És ehhez az összetartás mellett arra volt szükség, hogy első lépésként a tulajdonosok menesszék a közös képviselőt.

Végszóként: a lakók már döntöttek, nem maradhat el az újévi közös koccintás. Természetesen a társasház karácsonyfája mellett.