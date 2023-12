- Mit csinál egy lelkész karácsonykor?

- Nálam összekeveredik a családi ünnep és a hivatás. A karácsonyi ünnepkör alkalmával sűrűsödnek a programok. A feleségem hitoktató már és ő is lelkesen készül a betlehemes műsorral. Kisapostagon teljesen én csinálom, Dunaújvárosban pedig besegítek neki a gyerektoborzásban. Az adventi alkalmak is összesűrűsödnek. Az advent fotókiállítással kezdődött, amihez egy szeretetvendégség társult. Kisapostagon adventi jótékonysági vásár, Dunaújvárosban karácsonyi kézműves ajándékkészítő játszóház és rengeteg koncert volt, vagy lesz. Ilyenkor támogatást adunk a szegény családoknak, ezeket az ajándékokat is én viszem el nekik. Szentestétől január elsejéig, ugyan még nem számoltam össze, de 15-20 prédikációt meg kell írnom. Szóval van tennivaló bőven.

- Van már elképzelése a karácsonyi ajándékokat illetően?

- A gyerekek számára mindig nagy szellemi kihívás összeállítani a csomagokat. 60 gyerekről van szó és két-háromezer forintból kell kihozni mindezt. Az ötlet a legnehezebb.

- A családra gondoltam…

- Lövésem sincs. Ez minden évben nagy kihívás. A két fiúnak talán valami komolyabb Lego-t veszek, és ha találok valami jó Matchboxot, akkor az is lesz biztosan, mert ez szinte minden évben van.

- A Matchbox a gyerekeké lesz vagy inkább az Öné?

- Ez olyan kamu ajándék. Inkább magamnak veszem. Sokan tudják, hogy nagy gyűjtő vagyok, közel ezer darabos készletem van. Mindig nézem az újdonságokat, keresem azokat, amik még nincsenek meg. De működik a cserebere is, ha látok különlegesebb, vagy hiányzó darabokat. Ez azért ritkaság, mert nekem, főleg a régebbeikből szinte mind megvan.

- Hogyan telik majd a szenteste?

- Erre van egy jó sztorim. A nagyobb gyerekek még kicsik voltak, de már tudtak olvasni. Napközben a feleségem főz és az általam beszerzett fenyőfát díszíti, mivel nekem a lelkészi teendőkkel kell foglalkoznom. A gyerekek addig fent vannak a szobájukban, nem jöhetnek le a nappaliba, ahol a karácsonyfa áll. A teendőim miatt csak 9 óra körül tudtam hazaérni, a gyerekek már türelmetlenek voltak. Megszólalt a csengettyű, lejöttek az emeletről és végre láthatták a szépen feldíszített, csillagszórós karácsonyfát. Szokásunkhoz hűen elolvastam a születéstörténetet a Lukács evangéliumából, majd az Úr imája után kibontották az ajándékokat. A nagyfiam Bálint, összerakta a képet. Értem már miért késett annyit a Jézuska, mert Kínából hozta nekünk a játékokat és sok idő volt, mire ideért velük – mondta megvilágosodva. Természetesen nem romboltuk le benne a naiv gondolatokat a valódi indok elmondásával. Ez ma már nem így van, hiszen a legkisebb is elmúlt 18 éves.

- Ez aranyos… Mi lesz az ünnepi vacsora?

- Halászlé és töltött káposzta. Azon gondolkozom, hogy szenteste előtt rendelkezésre bocsátom a gyülekezetnek a kemencénket. Ha valaki szeretné, akkor egy éjszakára betesszük a káposztáját a kemencébe. Ha evett már finomat… Na ez, az!

- Bejgli lesz az ünnepi asztalon?

- Nem, mert lisztérzékeny vagyok. Míg éltek a szüleink, mindig hoztak magukkal. 24-én vagy az egyik, vagy a másik szülők voltak nálunk. Szerintem majd veszünk valami süteményt, de a bejgli nálunk nem tartozik a szokások közé. A szaloncukrot nem a fára szokta tenni a feleségem, hanem alá, így szabadon lehet csipegetni belőle.

- Összejön még a család ilyenkor?

- A lányom és a fiam már külön élnek, ők a családjukkal ünneplik már a szentestét. De az ünnep alkalmával azért együtt szoktunk lenni.

- 24-én éjjel még istentisztelet van a családi vacsora után. Mikor szokott kikapcsolódni és mivel?

- Ilyenkor a 26-a délutánt várom már. Rendszerint előveszek egy jó könyvet vagy filmet és élvezem a kikapcsolódást.

- Klasszikus karácsonyi filmeket szoktak nézni?

- Nem nagyon. Szépek a Jézus-filmek, de már annyiszor láttam őket. Többnyire a sporttal, expedícióval, hegymászással kapcsolatos filmeket szeretem, a mai modern filmeket nem kedvelem, inkább a régebbi vígjátékokat nézem. Szeretem még a klasszikus James Bond és Tom Cruise filmeket is. Ha rajzfilm, akkor Mézga Géza, vagy a Tom és Jerry, de inkább a Gyalogkakukk.

- Aztán pár nap és jön a szilveszter? Ezt, hogy fogja tölteni?

- A mögöttünk hagyott 10, vagy 15 szilveszterből a felénél biztosan bealudtam. A feleségem szokott éjfélkor felébreszteni, hogy koccintsunk. Az újévben 9-kor Kisapostagon, 11-kor Dunaújvárosban, fél 4-kor Rácalmáson lesz istentisztelet. 16 éves koromban voltunk úgy szilveszterezni, hogy elutaztunk valahova. Akkor töltöttem utoljára máshol a szilvesztert, lehangolva, a bohém éjszakában.

- Téli pihenés tervben van?

- Jó lenne elmenni Franciaországba síelni. Rendszerint oda megyünk, arra gyűjtünk egész évben. Nagyon jó sípályák vannak ott és mindig van hó. Sőt még Ausztriánál is kedvezőbbek az árak. Kivéve persze az utazást, mert az többe kerül. Nekem ez az igazi kikapcsolódás. Van egy bakancslistás helyem a Tignes, Val d'Isere, oda nagyon szeretnék eljutni egyszer.

- Hogy ne maradjunk lelkészi üzenet nélkül az utolsó adventi napra és karácsonyra. Mit üzen az olvasóknak?

- Ne stresszeljék túl a karácsonyt, élvezzék, hogy együtt vannak, mert nem az ajándék fontos.