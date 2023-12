Ahogy közeledik a karácsony, úgy növekszik a kiberkrampuszok aktivitása is. Ezek a modern kor krampuszai az internet sötét sarkaiban rejtőznek, várva a lehetőséget, hogy kihasználják a karácsonyi rohanás során elkövetett hibáinkat. Éppen úgy, ahogy a kiberbűnözők is, fáradhatatlanul próbálkoznak megrövidíteni minket és tönkretenni a karácsonyt. Ők, és az általuk üzemeltetett hamis szolgáltatások, az adathalászat, a csaló weboldalak és kártékony linkek jelentik ilyenkor a legnagyobb veszélyt. Azt is mondhatjuk, hogy éppen ekkor lehetnek legaktívabbak az internetes bűnözők.

Sokan – évről évre egyre többen – az interneten szerzik be az ajándékokat, akár Mikulásra, akár karácsonyra. Ilyenkor azonban nemcsak a kedvezményekre, hanem az internetes csalókra is figyelni kell. Ami csábító, visszautasíthatatlan ajánlatnak tűnik, nem biztos, hogy az. Főleg nem az online térben, ahol akár egy teljes webáruházat is lehet klónozni. Az ünnepek közeledtével a munkához kapcsolódó teendőktől, az elintézendőktől zsong a fejünk. És máris elhamarkodottan klikkelünk a beérkezett üzenetben megjelenő kártékony linkre, adunk meg bizalmas információkat, vagy hagyunk jóvá pénzügyi tranzakciót. Ezt a figyelmetlenségünket kihasználva a pénzügyi csalások (scam), a célzott adathalász (spear phising) támadások, a kiemelten vezetői célpontok elleni próbálkozások (whaling) száma is emelkedik ebben az időszakban.

Az egyik legfontosabb, amire figyelnünk kell: mindig közvetlenül a weboldalról vásároljunk.

Legyünk bizalmatlanok, ha kapunk egy linket, ne kattintsunk rá, mert ez egy csaló weboldal lehet. Inkább mi írjuk be a böngészőbe a weboldal címét. A levélben lévő linket egy egyszerű módszerrel tudjuk ellenőrizni: kattintás nélkül a link fölé helyezve az egeret meg lehet nézni, milyen URL-címet takar. Ha ez a cím furcsa karakterekből áll, túlságosan hosszú és teljesen más karaktereket tartalmaz, mint a hirdető cég, mindenképpen érdemes gyanakodni. Persze akkor is kételkedjünk, ha túl alacsony az ár, túl nagy a kedvezmény, a weboldal kinézete furcsa, rosszul szerkesztett dizájnelemek találhatók benne, vagy túlzottan egyoldalúak a vásárlói vélemények. Akkor is vigyázzunk, ha nyelvtani hibák, rossz, magyartalan fordítások szerepelnek a kapott e-mailben. Furcsa lehet, ha a korábbiakkal ellentétben a szokásos fizetési módokon nem tudjuk kifizetni az árut.