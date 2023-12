Elégedetten zárhatta az eseményt Némethné Márton Renáta az iskola igazgatója. Elmondta:

- Rendkívül tartottam attól, hogy miként fogjuk zárni ezt a különleges eseményt. Nehéz próbák, máskor meg éppen azok hiánya előzte meg a szalagavatónkat. Végül is úgy sikerült, ahogy szerettük volna.

Némethné Márton Renáta az iskola igazgatója

Szurkoltam nekik

- Folyamatosan próbálom bátorítani őket, és minden egyes gyerekért izgulok. Azt szeretném, hogy sikerélmények érjék őket, mert az fogja kiteljesíteni az életüket. Azok a kicsi bakik, amik előfordultak, azokkal semmi baj sem volt, mert hozzájuk tartoznak. Érdekes, hogy az öltözékük miatt is szükséges volt nekik szurkolni, mert ezek a báli ruhák a hozzávaló cipőkkel nem éppen az hétköznapi viseletükhöz tartoznak. A fiúkkal nem volt annyi gond, legföljebb a nyakkendő megkötése és viselése borzolta a kedélyüket. Tetszik, vagy nem, kikellett próbálniuk, mert van az életnek olyan része, amikor ki kell öltözni. Úgy gondolom, hogy ez is az oktató-nevelő munkánk része.

Ez olyan volt, mint a középiskolás tanár diák viszony. Van úgy, hogy lázadnak, de meg kell nyernünk őket egy cél érdekében. Mi tudjuk, hogy hová akarjuk őket elvezetni a saját érdekükben, és azt meg is fogjuk csinálni.

A családok is megjelentek

- Ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy eljöjjenek. Megcsodálták őket ezekben az elegáns öltözékekben és szurkoltak nekik a sikerükért. Egy kicsit másként és másféle szerepekben látták a tanulóinkat, mint egy átlagos napon. Ritka jó lehetőség volt arra, hogy még jobban összeforrjanak egymással. Kellett nekik ez a különleges alkalom.

Ma a zárásra szerencsére a boldogság jutott nekem. Minden egyes pillanatért izgultam, mert azt szerettem volna, hogy ők is boldogan zárják ezt az estét. Én is mosolygok és a kezem ölelésre áll. Mindenki elvégezte a munkáját és a sok diákból eddig eltitkolt tehetség csillagokat is láttunk felvillanni.

Példaképként is szerepelhet a fiúk számára

Rostás Róbert

Rostás Róbert a sportos kiállásával és az eleganciájával akár a férfi megjelenés példaképként is szerepelhetett volna a fiúk számára. A többségben voltak a követői, de mindenki megtette a célért, ami a módjában állt. Barátsággal szólva: jól néztek ki!

- Elsődlegesen személyi edzőként dolgozok, a testnevelőit másodállásként vállaltam el itt az iskolában. Megpróbálom őket a tanrend szerint képezni, de legalább olyan fontosnak tartom az egészséges életmóddal megismertetni és, ha lehet rászoktatni a diákokat, ahogy a fitnessre is.

Azt gondolom, hogy a hitelesség bármelyik szakma alapja. Személyi edzőként a fittség és az „ép testben ép lélek” üzenetet hangsúlyozom. Egész életükben szükségük lesz rá az egészségük érdekében is. Nyilván ez nem a képzés helye és az ideje volt, de csak nem bújhattam ki a bőrömből. Nézd meg, minden fellépő tanulónk kitett magáért!

- Állítólag ők egy nagyon nehezen kezelhető korosztály?

- Lehetséges, és nekem éppen az életkorom miatt lehetett velük szerencsém, hogy sokkal könnyebben szót tudtam érteni velük. Nekem ez egy jól sikerült este volt és a szememben nagyon ügyesek voltak a diákjaink, szemmel láthatóan élvezték ezt a kihívást. Fazekas Attila tanárnő nagyon jól felkészítette őket erre a különleges feladatra.

Nagy Linettről a barátnői azt állították a színpad műsorban, hogy amilyen pincurka hölgy, szerintük olyan nagy boszorkány…

Nagy Linett (b) Györök Vivien (j)

- Így van, igazuk volt, mert rendesen ki tudom nyitni a számat. Egyébként az érettségire készülök, előtte az eladói szakmát végeztem. Nem abban a szakmában szeretnék dolgozni, hanem az idősek gondozásával szeretnék foglalkozni.

A mai estéről azt mondhatom el, hogy nagyon jó volt és talán azért, mert sokat készültünk rá. Reméljük, hogy jól is sikerült és a nézőknek is tetszett. Ezt a királylányos ruhát pedig imádom!

Györök Vivien a fellépés előtt nagyon izgult, de a végén úgy érezte, hogy jól sikerült a műsoruk.

- Azzal ijesztgettek, hogy ebben a ruhában és a cipőben meg kell tanulni járni. Tudod mit? Igazuk volt, de nagyon megérte, mert sok örömöt adott nekem ez a mai este, különösen a közönség tapsa. A tanulmányaimban a Linetthez hasonlóan járok, most készülök az érettségire. Aztán majd a szakmámban, eladóként akarok elhelyezkedni.

Az est magabiztos műsorvezetője Trencsényi Valter volt.

Elmondta: -Szeretem a színpadot, gondoltam is rá, hogy igaziból is kikellene próbálnom. Eddig még nem volt meg rá a lehetőségem. Most a második szakmámat végzem, a kereskedelmi értékesítő – eladót. Van türelmem az emberekhez. Amikor szükséges megbeszélem velük a problémáikat, meghallgatom őket és nem szólok közbe. Türelmes ember vagyok.

Trencsényi Valter (k) elemében volt

Lehet, hogy voltak, aki már ismertek engem és előre röhögtek, mert itt az iskolában már régi motoros vagyok, több szalagavatón is szerepeltek, várták tőlem a humort… Lehet, hogy a mai nem ütött akkorát, mint az előző, de azért elment.

Soós Zsolt a Kele csárda szakács tanulójára is fölkapták a fejüket a nézők

- Egyre komolyabbnak találtuk ezt a fellépést ezért én is elég sok munkát fektettem bele a gyakorlásba. Igyekeztem türelmes lenni, mert azért volt ám benne sok idegeskedés is, hiszen nem szerettem volna beégni. Most lezártunk ugyan egy szakaszt, de a következő évet még itt töltöm el az iskolában.

Dósa István olyan elegánsan kiöltözött, mintha bankigazgatónak készülne

-Pedig én egyszerűen csak hegesztőnek készülök. Már elég régen megtaláltam ezt a szakmát. Még hetedikben, vagy nyolcadikban volt egy lehetőség arra, hogy eljöjjek ide az iskolába, hogy lássam, mit lehet itt tanulni. Amikor bemutatták, egyből megtetszett és szerencsére véglegesen, azóta sem csalódtam benne. Volt, amikor eszembe jutott, hogy föladom, de mégis itt maradtam. A szakmámban fogok dolgozni.

Soós Zsolt (b) Dósa István (k) Ignácz Krisztián (j)

Ignácz Krisztiánról is kiderült, hogy modern táncban ő sem számít gyengének

- Hát ezért kellene még tanulni azt is, hogy tényleg jó legyen, de nem az lesz a munkám, hanem én is hegesztőként fogok dolgozni. Úgy alakult, hogy gyermekkoromtól ez az álomszakmám. Ma viszont mi nyomtuk a showt, és úgy érzem, hogy jól sikerült. Fergeteges egy este volt, fölszabadultam és a végére megkönnyebbültem. A rajongók? Ők is itt voltak, biztos, hogy nem égtek be miattam.