A 2022/23-as volt az első teljes tanév, amit a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikumának igazgatójaként dolgozott végig. Milyen volt az első „igazgatói éve” a Bánkiban?

– Izgalmas, élményekkel teli volt a 2022/23-as tanév, amit a Bánki Donát Technikum igazgatójaként tölthettem el. Nagy örömömre szolgált, hogy megismerhettem az oktatótestület tagjait, munkájukat és lojalitásukat a Bánki iránt. Nagyon jó csapat kovácsolódott össze itt a technikumunkban. A kollégáim teljes odaadással, tudásuk legjavával dolgoznak nap mint nap az intézményben. Sikeres beiskolázást tudhatunk magunk mögött, és sikeres tanévet zártunk 2023. júniusában. Ha 2023-ra, mint gazdasági évre tekintünk, akkor két Erasmus projekt megvalósulásáráról is beszámolhatok. Mindkét projektünk nagy sikerrel zárult mind az oktatóink, mind pedig a diákjaink számára. Duális partnereink számát és a velük való együttműködést is növeltük ebben az évben. Szintén az idei esztendő sikerének tekinthető, hogy Fenntartói támogatásból felújításra került az iskola tanári szobája, ami kollégáink kényelmét szolgálja. Az együttműködés a Fenntartónkkal, a Dunaújvárosi Egyetemmel továbbra is szoros. Az Egyetem mindenben támogatja a Technikumot.

Mi volt az idei év legnagyobb sikere?

– Azzal, hogy hatszázöt főről hatszázhuszonegy főre emelkedett a tanulóink létszáma, ez egy nagy siker az elmúlt tanév tekintetében. Öt plusz egy osztályt indítottunk a 2023/24-es tanévben, és egy teljes gazdász osztályt tudhatunk a Bánki kapuin belül, valamint az informatikai és távközlési ágazat bővítése is sikeres volt.

Néhány nap múlva 2024-et írunk. Mit vár a következő esztendőtől?

– Újabb pályázatok, projektek elnyerését, valamint oktatóink és tanulóink további sikereit várjuk a következő esztendőtől, emellett a technikumi rangsorban a lehető legjobb helyezést szeretnénk elérni 2024-ben.