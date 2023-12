Életének 81. évében elhunyt Virág László. A Budapesti Műszaki Egyetemet már a Dunai Vasmű ösztöndíjasaként végezte el, fiatal villamosmérnökként indult pályája a gyárban. Földműves családból származott, kitűnő tanulmányi eredményeinek és szorgalmának köszönhetően megadatott számára az első generációs értelmiségiek lehetősége és sorsa is egyben. Kötődését azonban Daruszentmiklóshoz mindig megtartotta, ápolta, noha utolsó éveiben már nem tudta ellátni a számára oly nagy becsben tartott birtokot. Részt vett a Dunai Vasmű számítógép központjának kialakításában, a 70-es években a szovjet "nagyszámítógépek" telepítésében, majd vezette az intézményt és a Távközlési Intézetet is egészen 2003-ig, nyugdíjba vonulásáig. Jelentős, az akkori kor távközlési beruházása is a nevéhez fűződik legyen szó a digitális telefonközpontról, vagy a technológiai rádiótelefonok telepítéséről.

Laci bácsi szemében mindig ott volt a mosoly amikor több, mint 20 éve a vasmű lépcsőin összefuthattunk vele. "Szervusz csillagom" a hölgyeknek, "szervusz öregem" a férfiaknak. Sajátos humora sokszor megcsillant és nyersen fogalmazott, ha nem tetszett neki valami. Nem szerette az udvarias köröket ilyenkor, tiszteltük is őt ezért.

Elment Laci bácsi a mosolyával, a szigorával együtt, mi azonban még maradunk egy keveset és szeretettel gondolunk rá.

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

Várkonyi Zsolt