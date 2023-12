A szilveszter sokaknak a bulizásról szól, ilyenkor rengetegen kitörnek a hámból és hajnalig mulatoznak. Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője elmondta, nála a partizás nem játszik, hiszen három kutyája közül kettő retteg a szilveszteri tűzijáték durrogásról.

„Szilveszterkor nem is nagyon tehetném meg, hogy elmegyek otthonról, hiszen a kutyáim a takaró alá kucorodva, hozzám bújva tudják csak átvészelni az általában este 6 órától hajnalig tartó ünneplést” – jegyezte meg. Ilyenkor általában gyermekével együtt tölti a nap jó részét, majd a finomságok elfogyasztása mellett egy kis tévézésre is jut idő. Amint elmondta, baconbe tekert virslit, pogácsát és kaszinótojást szokott készíteni, lencse leves helyett pedig borsó levest főz. Elmondta, nem bánja, hogy állatai miatt otthoni ünneplésre „kényszerül”, hiszen így is mindig jól érzi magát, annak viszont örülne, ha a jövőben egyre kevesebbet kellene aggódnia a hatalmas zajjal járó tűzijátékozás, esetleges petárdázás miatt.

Újévi fogadalmáról is kérdeztük Gyenes Józsefnét, aki minden évben két fontos ígéretet tesz magának. Az egyik egészségi állapotával kapcsolatos: az óvodavezető ugyanis évről évre megfogadja, hogy vigyáz egészségére, mégpedig azért, hogy családja számára még sokáig támaszként szolgálhasson. Másik fogadalma munkájához kötődik: elmondta, hogy az új esztendőben is mindent megtesz majd az óvodáért, fogadalmát pedig szerencsére mindig be is tartja.