Míg a karácsony az ajándékozásról szól, addig a karácsonyt követő napokban, illetve januárban megindul a roham, és sokan megpróbálják visszacserélni az esetlegesen hibás termékeket, vagy azokat, amelyek valamilyen oknál fogva "nem találtak célba". Ma már a korábbiakhoz képest a vásárlók számára kedvezőbb jótállási szabályok vonatkoznak a becserélni szándékozott karácsonyi ajándékok többségére. Cikkünkben összefoglaltuk, milyen lehetőségek vannak a hibás vagy nem kívánt karácsonyi ajándékok becserélésére, illetve a pénz visszakérésére.

2021. január 1-je óta a korábbiakhoz képest több ponton is eltérő szabályok vonatkoznak az egyes tartós fogyasztási cikkekkel kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekre.

Az azóta érvényben lévő szabályok a drágább műszaki berendezésekre például a korábbinál jóval hosszabb garanciaidőt biztosítanak, emellett sávos jótállás van érvényben, ami azt jelenti, hogy sok terméknél az ártól függ a kötelező jótállás időtartama.

A sávos jótállás lényege:

A 10-100 ezer forintért megvásárolt termékekre legalább 1 év jótállást kell vállalni.

A 100-250 ezer forintért megvett termékek esetében legalább 2 év a garancia.

A 250 ezer forintnál drágább termékek esetében pedig minimum 3 év a jótállási idő.

A kötelező garancia jogintézménye már a 10 ezer forintnál drágább

nyílászárókra, jellemzően ablakokra, ajtókra, garázsajtókra, redőnyökre, reluxákra, napellenzőkre;

kamerás figyelőrendszerekre, kaputelefonokra;

kádakra, csapokra, zuhanykabinokra;

napelemekre, napkollektorokra és az azokból létrehozott rendszerekre;

az elektromos rollerekre, drónokra, a hoverboardokra (elektromos meghajtású, két egymás melletti kerékkel rendelkező eszközök) is vonatkozik.

Jó tanácsok a tartós cikkek vásárlásához

- Őrizze meg a blokkot, számlát, e nélkül nagyon nehéz bizonyítania vásárlás helyét, idejét, az áru ellenértékét.

- Vásárláskor, lehetőség szerint, alaposan vizsgálja meg és próbálja ki az árut! Ha a próbára nincs lehetőség, vásárlás után minél hamarabb tegye ezt meg, még ha ajándékba szánja is a terméket.

- Ha drága tartós fogyasztási cikket vásárol ajándékba, ne az utolsó pillanatban vegye meg, hogy az esetleges hibás terméket még időben ki tudja cserélni.

- Ajándékba vásárolt termék számláját, jótállási jegyét is őrizze meg, és kínálja fel a megajándékozottnak, hogy probléma esetén eljár az ügyben.

- A kereskedők, forgalmazók élhetnek azzal a jogukkal, hogy e-jótállási jegyet küldenek. Ez lehet e-mail, letölthető dokumentáció vagy akár applikáció is. Az e-jótállási jegyet legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon meg kell kapnia.

- Ha nem szeretne e-jótállási jegyet, kérhet papír alapút. Ezt köteles az eladó a kérésének megfelelően biztosítani.

- Akciós termék vásárlásakor érdemes rákérdezni az akció okára. Gyakori, hogy az ilyen termékekre nem vállalnak szavatosságot. Jó, ha tudja, ezt a kereskedő csak akkor teheti meg, ha a termék hibája miatt szállították le a termék árát, és ezt a tényt illetve a hiba jellegét a vásárló tudomására is hozták. A szavatosság korlátozása pedig kizárólag erre a hibára vonatkozhat.

Természetesen a kötelező garanciás termékek közé tartoznak a háztartási gépek, a különféle elektronikai eszközök és még sorolhatnánk.

Ugyanakkor a sávos jótállásra vonatkozó szabály alól vannak kivételek, ugyanis nem vonatkozik az

elektromos kerékpárokra,

elektromos rollerekre,

quadokra,

motorkerékpárokra,

segédmotoros kerékpárokra,

személygépkocsikra,

lakóautókra,

lakókocsikra.

A sávos jótállásjogszabályi szintű kötelezettség, tehát a minimális garanciaidőt írja elő az adott berendezés árától függően. Fontos azonban, hogy vannak gyártók és forgalmazók, akik az előírtnál kedvezőbb garanciális feltételeket nyújtanak A boltokban tehát előfordulhat, hogy egy 120-130 ezer forintos gépre akár 3 év garanciát adnak.

