Idén is Mikulás ruhába öltözve szelte a dunaújvárosi utakat Meskál Roland és barátai, a siker pedig ezúttal is garantált volt. Mikor a csapat szerkesztőség elé ért a feldíszített járgányokkal, rögtön jókedvre is derült a Vasmű út. Többen fotózni is kezdték a felsorakozott ünnepi verdákat, mások pedig már messziről integettek a piros ruhás felvonulóknak.

Fotó: Laczkó Izabella

Meskál Roland elmondta, a felvonulás ötlete a pandémia alatt pattant ki a fejéből. Ekkor még csak a poén kedvéért járták végig a várost nyitott tetővel, de annyira tetszett az embereknek, hogy azóta is minden évben megrendezik. A cél pedig azóta is a szórakoztatás, és persze a jótékonykodás, hiszen útjuk során kisebb ajándékokkal, kisautókkal, mesekönyvekkel, szaloncukrokkal lepik meg a gyerekeket, felnőtteket. A hagyománnyá vált akciót nem csak a járókelők, de maguk a résztvevők is nagyon élvezik. A Mikulás gurulás szervezője kiemelte, közös kabriós Facebook-csoportjukban minden évben felveti a felvonulás ötletét, amihez évről évre mindig csatlakoznak.