Az ígéret szép szó, ahogy Baracson betartják, úgy jó…. Karácsony előtt már hírt adtunk a baracsi civilek rászorulókat segítő ünnepi akciójáról, melyben halászlét főztek és szeretetcsomagot állítottak össze az érintettek számára. Akkor ott megtudtuk, az ünnepek között sem maradnak ellátatlanul a nehéz körülmények között élők. December 28-án a Baracsi Egymásért Baráti Egyesület és a Baracs SE tagjai fogtak össze, hogy kocsonyát főzzenek, valamint mellé némi száraz élelem is kerüljön az asztalra. Az elkészült ételeket másnap, 29-én, pénteken délben osztották ki a rászorulóknak. A baráti civil szervezet vezetőjét Fekete Editet kérdeztük az akcióról.

Nagy kondér kocsonyával készültek, hogy senki ne maradjon éhesen

- Egyesületként már negyedik éve, de mint főző, kocsonyaosztó, úgy több mint tíz éve segítjük a programot. Sajnos mindig akad olyan család, akiknek ez fontos támogatás. Mi pedig nagyon szívesen állunk az ügy mellé. A kiadott tál kocsonyák és a hozzá tartozó élelmiszert tartalmazó csomag, lencse, virsli, narancs, édesség, jó esélyt teremt az ünnepek alatt is sokat nélkülöző emberek megsegítésére.

Az előbbi gondolatokat Várai Róbert, Baracs polgármestere is megerősítette. Úgy érezzük, ez a jótékonysági akció már szokássá vált, mind az adakozók, mind a csomagokat elfogadók részéről. Szokás, mert az idők folyamán az éves ritmus része lett az év végi jótékonyság is. Talán az érintettek részéről is egyfajta jóleső várakozás, ami részünkről szintén, mert jószívvel készítjük és adjuk. Tehát fogalmazhatunk úgy, ez a hagyományainkba is beleépült már sok éve és bevált. Az is jó benne, ilyen alkalmak során a társaságok összejönnek. A kocsonyafőzés időigényes, így van lehetőség egymással sok mindent megbeszélni, közös ügyeinket elrendezni, valamint jó a társaság. Közben megy a társasjátékozás, a borozás, és egyben csapatépítő, közösségfejlesztő alkalom is – hallottuk Baracs polgármesterétől.

Hatvan főnek csomagoltak kocsonyát és élelmiszereket

Az évforduló után még egyszer, vagy talán kétszer is újra összeállnak a baracsi civilek, képviselők, intézmények tagjai, és az új évet is megpróbálják hasonló szép kezdeményezéssel elindítani.