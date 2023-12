Az Arany János Általános Iskola arról számolt be, hogy a hetedik évfolyamos diákokon kívül az intézményük is részesült informatikai eszközfejlesztésben. Egy projekt keretében 30 darab új notebookot kaptak a Klebelsberg Központtól. A digitális oktatást, és a kompetencia méréseket támogató eszközökkel egy újabb tantermet rendezhetnek be, ami nagy segítség lesz az oktatásban.