Földrengés volt Bosznia-Hercegovinában szombaton 21.43 órakor, amelyet Magyarországon is lehetett érezni; a legtöbb bejelentés Pécsről érkezett - közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel. A becslések szerinti 5,2 magnitúdójú, Zenica várostól mintegy 10 kilométerre jelzett földrengés mélysége nagyon sekély volt - írták.

A katasztrófavédelem azt írt a közösségi oldalán, hogy a földmozgást Magyarország déli részén, például Pécsen is érezték. Ebben semmi meglepő nincs, de amit társlapunk, a feol.hu írt, az már annál inkább: "Több helyen érezték – Székesfehérváron, az ország több pontján és azon túl is - az enyhe földrengést december 30-án késő este. A földrengés mérő jelzett Csókakőnél. Mozgó karácsonyfadíszeket láttak, illetve szédülés érzés fogta el az embereket, akik érzékelték december 30-án késő este a földrengést, melyet a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Központ több állomása – így a csókakői is – jelzett. Az első információk és az olvasói jelzések szerint voltak utcák, ahol jobban lehetett érzékelni, máshol viszont semmit sem tapasztalt az egészből a lakosság."

Amennyiben önök városunkban észleltek ebből valamit, írják meg nekünk a [email protected] címre!