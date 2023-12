A rácalmási Nagy-szigetet kezelő Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. felhívását tették közzé a kisváros közösségi felületein decembert 11-én, hétfőn, mert a hótakaró gyönyörű, ám az erdős részeken is rejt veszélyeket.

Azt írják: „A csodálatos természet, a havas táj igen csalogató, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a nagy mennyiségben lehulló hó miatt az erdőterületeken sok helyen az utakra behajló vagy letört ágakra, valamint kidőlt fákra is lehet számítani. Az utak csúszósak és latyakosak.”

Arra kérnek mindenkit, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, amikor elindulnak a rácalmási Nagy-szigetre. Az ottani terület hatalmas, arra is figyeljenek a kilátogatás során, hogy nagyon korán sötétedik.