Még szilveszterkor is edzenek, hat DFVE játékos küzd, hogy ott lehessen az Eb-n

Budapesten kezdte meg, majd Kecskeméten folytatja közvetlen felkészülését a januári olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságra a női vízilabda-válogatott, melynek jelenlegi 23 fős keretéből 15-en utaznak majd a kontinensviadalra. Jelenleg hat játékos képviseli a dunaújvárosi klubot, az egyik kapitány pedig Mihók Attila.

Óriási havazás kezdődött Dunaújvárosban (képgalériával)

Napok óta halljuk „úton, vízen, sínen és a levegőben”, hogy Európába megérkezett a tél. Németországban, Franciaországban és a többi környező országokban is hatalmas hóakadályok vannak. Magyarországon is tapasztalhattunk ezt már a hegyekben, az ország nyugati részén és a fővárosban is. Az erős havazás hozzánk is megérkezett.