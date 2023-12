Az év végén a fű sem nő – tartja a mondás. Nos erre alaposan rácáfol az élet, mivel Mezőfalván két projekt is folyamatában zajlik az ünnepek előtt, alatt és után is. Egyrészről a közvilágítás korszerűsítését érhetjük tetten a már elkészült területeken. Másrészről — korábban a duol-on is írtuk – a bemutatott autóbusz váróhelyiségek megújulása hozhat kellemesebb helyzeteket a tömegközlekedést használók számára. Az év végi hajrá részleteiről Márok Csaba Mezőfalva polgármestere adott információt.

– A projekt önkormányzati finanszírozású. A terveztetés során több szempontot is figyelembe kellett venni. Voltak utcák, ahol például csak két oszlop után a harmadikon világított lámpa. Tehát akadt néhány összevisszaság az eredeti minden második oszlop ritmushoz képest. Amit még fontos szempontként tartottunk szem előtt, hogy akármilyen módon jön is ki a ritmus, az utcák kereszteződésénél mindig legyen világítótest. Az első ütemben a Fehérvári utca, József nádor utca vonalától északra eső terület lesz kiépítve. A másodikban a kimaradt belterületi településrész is megvilágosodik, azaz ki lesznek cserélve a lámpatestek és rendbe lesznek téve az utcavilágítások. A projektben nincs benne Sismánd, Déli dűlő, Szőlőhegy, a külterületi részek. Az első ütem beruházási költsége tizenkétmillió forint. A második a terület nagyságát tekintve nagyjából a háromszorosát teszi ki. Természetesen ezeket a részeket is terveztetnünk és a kivitelezésre pályáztatnunk kell. A bekerülési költség így előre pontosan még nem jósolható, hiszen nem tudjuk a jövő évi áremelkedések mértékét. A jó hír, hogy az első ütemben érintett utcák fejlesztése az ünnepekre befejeződik. Ennek látható jeleit érzékelhetik a közlekedők.

Fotó: Horváth László

A másik projektünk a buszvárók építése, megújítása. Örömünkre megkaptuk a közútkezelő hozzájárulását, és annak alapján építjük a többi váróhelyiséget is. Nehézségek azért itt is adódnak. Ilyen volt például a Honvéd utcai várónál a térkő burkolás, amit nem engedélyezett a közútkezelő az útig kivezetni, hogy a lakossági észrevételekre is válaszoljak. Ettől függetlenül folytatjuk tovább az építkezést. Remélhetőleg a közvilágítás korszerűsítése és a váróhelyiségek is a lakosság megelégedésére szolgálnak – mondta Márok Csaba Mezőfalva polgármestere.